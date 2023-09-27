大亞集團以穩定的力量與民共築美麗家園

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大亞集團旗下志光能源七股漁電共生案場於今年7月正式取得電業執照，在9月27日舉行第一期案場正式啟用典禮，嘉賓雲集共同見證生態、養殖與綠電三方共好的綠能發電典範。

大亞集團深耕能源領域，自能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理，由本業出發進行全面佈局，提供完整能源鏈管理解決方案，矢志成為友善環境、美麗家園的推手，大亞集團運用能源鏈管理專業建構綠色能源策略，從上游太陽能案場建設與能源產生，到下游高效安全儲能建置與整合，雙管齊下帶領台灣邁向穩定低碳綠能供應。

志光能源秉持大亞集團「早一步做好，自然就好」的精神，在建置前期即進行養殖漁戶、周遭鄰里實地訪查，確認漁民需求並邀請共同發想漁塭設計，積極投入社區回饋，協助辦理兩個月一次的養殖輔導課程，讓養殖戶間能進行資訊交流。執案過程中，更協助漁民穩定養殖環境，於養殖場域內及周圍進行水質檢驗跟魚病檢驗。同時，更協助養殖者申辦水權、養殖登記證及成立產銷班，落實養殖權益回歸養殖戶，在志光能源七股漁電共生85MW案場中，年預估漁貨產量將達500噸，其中包含蛤蠣、烏魚、石斑魚、虱目魚等各類豐富魚種，落實真正的漁電共好。

大亞集團沈尚弘董事長表示：「在再生能源的發展過程中，大亞需獲得各種規範內的專業執照許可，但最重要的是無形的社會執照，大亞提早看到了再生能源在未來的重要性，努力獲得地主、漁民、居民信任，成為漁電共生示範案場，期許能持續為台灣提供穩定的能源。」

除了落實漁電共生，志光能源案場在工程品質上也落實大亞集團「負責任的開發」精神，強化結構設計可抗平均風速14級強風，使用的工程材料則為可再利用的鋁、鐵及不鏽鋼等，每片太陽能板壽命於自然環境下可使用超過20年，降低頻繁回收太陽能板對環境的影響。每月也會定期巡檢，確保裝置品質，今年夏天，志光能源的工程更通過了杜蘇芮和海葵颱風連續侵襲帶來的極端風雨考驗，展現了大亞在工程品質控管方面的卓越表現。

大亞集團於全台共有68座屋頂型、地面型太陽能電廠，總裝置容量超過200MW，短期目標將達成500MW。集團旗下子公司志光能源在七股建置的漁電共生太陽能發電廠，為全台最大120MW漁電共生電廠，兼顧發電、養殖和生態三大功能，第一期85MW於2022年完工掛表發電，第二期也在穩定開發中，未來20年產能將逾33億度發電量，相當於1,747座大安森林公園吸碳量。

要實現綠能展望，除了打造大型太陽能電廠投入能源產生外，更需搭配儲能系統儲備電能達到光儲互補。2022年大亞加入台電AFC(調頻備轉輔助服務)交易平台，目前已有13MW儲能系統投入服務，期望2025年完成100MW的儲能系統擴增。大亞不僅展現出共築家園的決心，更希望與台灣人共榮、共好，貫徹大亞永續美好的初心。