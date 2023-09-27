國泰估央行政策利率不變 再升息、轉降息機率都很低

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全球升息循環近尾聲，市場關注主要央行利率決策。國泰金控團隊27日公布最新經濟預測，並針對升息議題分析，隨美國聯準會（Fed）升息步入尾聲，且國內服務通膨有降溫跡象，央行後續要重啟升息機率較低；除非景氣與金融面負面衝擊超乎預期，否則降息必要性與可能性同樣不高。

國泰金與台灣大學產學合作團隊發布第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，儘管主要央行持續升息，但由於美國景氣展現韌性，加上企業財報表現不差，過去三個月國際股市高檔震盪，美、歐金融情勢指數維持改善趨勢，惟大陸經濟前景擔憂升溫，金融情勢指數持續偏緊。

對於國內是否有再次升息可能，徐之強表示，國泰預估今年經濟成長率僅1.3％，央行今年為了對付通膨，年底前都不可能降息；根據央行總裁楊金龍在第三季理監事會談話，央行首要考量仍是通膨，其次則是考慮美國利率政策。

他指出，Fed利率政策是「higher for longer」，高利率維持很久一段時間，台灣央行不太可能先於美國提前降息，預料要等到美國明年降息後，央行將考慮明年經濟狀況決定是否跟進降息，「我不覺得央行不會先於美國降息」。

至於升息對於廠商影響面，徐之強說，一般而言，利率過高會影響房地產、企業投資等，但台灣利率相較美國仍明顯較低，利率對台灣企業投資是相較次要考量，主要考量重點還是景氣，企業若預估未來營收變好、經濟成長轉佳仍會加大投資，若未來台灣景氣不好，投資相對明顯減少，而從當前資本設備進口衰退大，可見台灣景氣前景不樂觀。

徐之強說，台灣企業對利率敏感性稍低，反而匯率才是台灣企業較關心的項目，在Fed鷹派言論後，亞幣包括日圓、韓元、新台幣都貶破波段新低，尤其日圓持續貶向150價位、台幣也貶破32元。他也提到，央行前總裁彭淮南曾說，「匯率像雙面刃」，雖然新台幣貶值對出口商有幫助，但也會影響進口廠商，匯率競貶更會造成輸入性通膨惡化，因此貨幣貶值也不一定能刺激經濟表現。