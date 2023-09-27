全球僑校學生暨僑生歌唱大賽精彩登場

僑務委員會、文化部及客家委員會聯合主辦之「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」在歷經重重關卡後，總決賽冠軍已於9月23日正式出爐。今年比賽不只全球直播關注，冠軍更將登上國慶晚會舞台為現場嘉賓高歌一曲展現美聲，吸引來自世界各地的美聲僑生線上齊聚展現歌喉。

今年賽事為響應政府「新南向政策」，包括馬來西亞、越南、菲律賓、印尼、泰國等多國僑校學生皆踴躍報名！評審陣容則力邀資深音樂創作人兼製作人周治平、中華音樂人著作協會理事長丁曉雯、台北流行音樂中心董事長黃韻玲三大重量級音樂人共組黃金評審團，賽程共安排「海外僑校（團）學生組」、「臺灣華語文學習中心組」與「國內僑生組」三組同學先後登場競演：「海外僑校（團）學生組」及「臺灣華語文學習中心組」採用預錄畫面參賽，在世界各個角落的僑生紛紛錄製自己歌唱的畫面，其中更有許多學生精心安排專業攝影，以職業級運鏡將自己的演出畫面完美呈現，影像專業程度堪比業界MV水平，令全場紛紛驚嘆參賽者為爭取進入總決賽的努力與用心；「國內僑生組」則採用現場演唱的方式進行，來自國內各校的僑生同台較勁，服裝上參賽者也費盡心思，紛紛以訂製造型登場，不只比拚歌藝，也考驗造型與帶動全場的渲染力。

本次參賽者皆展現強烈的個人特色，即使是一樣的歌曲，選唱者都唱出了專屬自己的味道，甚至還有表演者將歌曲重新編曲並加入新潮元素，或將歌曲重新改編為個人獨有版本，參賽者追求卓越的謹慎態度，也讓比賽評審難度大為提升。在經過評審老師反覆討論之後，最後由來自「東南科技大學」的周秋葒同學，帶來歌曲〈火柴天堂〉，熱情演唱渲染全場，風光拿下本屆活動國內僑生組第一名，並獲得在國慶晚會舞台獻唱全世界的機會。今年除了原本的獎項之外，特別新增了人氣票選投票，即日起至2023年10月22日18:00止，每人每天天皆可投票，每天最多可投1次，每次可投一人／組，不分組別第一名獲得獨立獎金美金300元整！