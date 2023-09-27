利率、原物料成本飆漲 歐洲火車頭爆爛尾樓危機

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【中時新聞網 邱怡萱】向來被稱為經濟火車頭的德國，似乎已成為歐洲經濟的最大拖累，根據法新社報導，德國房地產業受到利率和原物料成本雙雙大漲拖累，目前正陷入嚴重的危機，根據統計，德國去年聲請資不抵債的開發商家數，比前12個月暴增一倍，全國有數以百計的購屋者發現他們的新屋建案工程突然喊卡。

33歲的謝夫成柯（Valeriy Shevchenko）受訪時表示，他2年前在德國首都柏林最受歡迎的區之一，購入了一間2房公寓預售屋，但如今他的夢想幻滅，因為房屋的建商Project Immobilien已宣告破產。

謝夫成柯無奈在建案工地前表示，工程在今年8月中就凍結，在這裡的工人置物櫃、中央的起重機等，每樣東西都被移走了。」而他當初花費50萬歐元（約新台幣1,710萬元）買的公寓，已經支付出去25萬歐元。

報導提到，德國多年來的空前低利率，加上消費者需求強勁，曾刺激德國房市的新建案與投資繁榮，但受到烏俄戰爭爆發導致物價飆漲，迫使歐洲中央銀行（ECB）積極升息以抑制通貨膨脹、使房貸利率飆升，進而導致房價下跌、建案利潤萎縮；而且烏俄戰爭，也進一步加劇德國當地建商承受原物料成本上漲的壓力。

值得關注的是，近期德國大建商Vonovia決定暫緩6萬戶開發計畫，可見德國房地產業的危機情勢。德國經濟研究機構Ifo Institute最近的調查顯示，德國8月已有1/5的開發商通報取消建案，而且11.9%的建商面臨融資困難，都創下30年來最高紀錄。