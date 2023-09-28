嬰兒食品「新食代」誕生！MUMU米其林級寶寶粥熠熠登場

誠心經營超過半世紀、知名嬰幼兒用品商「世潮企業」，於2023年9月隆重推出全新品牌「MUMU寶寶粥」，引領嬰兒食品市場掀起全新風潮。MUMU寶寶粥以「真實」為主張，嚴選台灣優質食材，絕無添加任何調味料，以提供寶寶最純粹且最真實的滋味。此次的推出可說是嬰兒食品史上的一大突破，首次迎來米其林主廚親自操刀調配，世潮企業攜手星級主廚楊光宗、台灣頂級究好豬、專業聯夏食品公司及新銳設計團隊Local Remote五強聯手，共同打造視覺及味覺的五星饗宴，並邀請Sandy吳姍儒擔任代言人！美食盛宴不再僅限於成人，現在，寶寶也能享有前所未有的奢華美味！

世潮企業成立於1969年，一直以來遵循著「給寶寶最好的」經營理念，長期深耕母嬰產品市場，除自有品牌Babycity外，與全球領導品牌合作代理，包括日本貝親、德國Recaro、美國Aden & Anais、法國Djeco等40多個品牌，成立54年來已陪伴無數個家庭一同成長。近年來食安問題及少子化的環境趨勢，寶寶的營養與健康成為父母最關切的焦點，除了食材的安全，營養和美味也是不可忽視的。MUMU寶寶粥即是世潮針對嬰幼兒喜好的口味深入研究，歷時兩年的研發，經過內部反覆的討論及測試，並匯集食品界中的專業人才，不惜成本打造米其林級的MUMU寶寶粥，開創寶寶粥的美味「新食代」。

楊光宗主廚的廚藝生涯橫跨數十年，曾率領天香樓蟬聯五年榮獲米其林一星殊榮，展現卓越的廚技實力。這次受品牌之邀，將多年的烹飪經驗投入嬰幼兒副食品新領域。楊主廚始終秉持著職人匠心精神，從食材挑選到料理口味搭配皆充滿巧思，將台灣新鮮在地食材巧妙融入，在沒有添加任何調味料的情況下，靈活運用食材不同的特點，精準掌控每種食材的比例，帶出食物的自然風味，調配出天然營養的米其林級寶寶粥，展現星級主廚精湛的廚藝功力。目前推出的口味包含田園豬肉粥、元氣南瓜粥、鮮蔬牛肉粥、干貝鱸魚粥、玉米雞茸粥五種絕佳風味，多樣化的選擇讓寶寶每一天都能體驗到不同的美味，致力將星級料理帶進寶寶的味蕾探險旅程。