玉山攜手百家ESG倡議夥伴 努力實踐淨零永續

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玉山銀行今 (27) 日連續第三年號召「玉山 ESG 永續倡議行動」，蔡英文總統、總統府秘書長林佳龍、環境部葉俊宏政務次長、金管會副主委邱淑貞親自蒞臨支持與鼓勵，由玉山金控董事長黃男州以及來自國內外超過百家優質企業，共同倡議努力實踐淨零的永續目標。

玉山金控董事長黃男州強調，永續與氣候已是新的跨國語言，近年許多永續倡議組織紛紛建立跨國合作的重要平台，玉山也持續接軌國際，將臺灣金融業永續淨零經驗與國際分享，透過金融力量的串聯，發揮自身影響力，讓世界聽見臺灣的聲音、讓世界看見臺灣的驕傲。玉山自 1992 年創立以來，持續跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」的三座大山，我們會持續努力，與倡議企業夥伴們開拓全球視野、壯大臺灣永續競爭力，邁向共融共好的永續新未來

「玉山ESG永續倡議行動」是由玉山結合32家志同道合企業夥伴於2021年發起，透過共同公開倡議，積極落實ESG理念及作為。2022年獲得熱烈響應共計101家產業龍頭以及隱形冠軍等具影響力的企業參與，倡議企業總營收高達新臺幣 5.08兆元，佔2021年臺灣GDP比重超過23％，在倡議中共同訂下了2025年前至少減碳157萬公噸的挑戰目標。而今年參與倡議的企業家數近160家，並且含括來自臺灣海內外的優質企業，包含產業全球市佔前10大、關鍵零組件供應商、東協如越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、美國及澳洲等重要台資企業，以及在永續淨零專業領域經驗豐富的顧問公司，透過具體節電或減碳作為，控制溫室氣體排放以減緩對環境的衝擊，共同攜手邁向2050淨零排放目標，提升臺灣永續產業競爭力。

蔡英文總統於現場寫下「給世界一個更好的臺灣」的祈福卡片，展現落實永續發展的期許與決心，並對越來越多志同道合的企業加入ESG倡議行動予以肯定，每家企業都跨出一步，我們就離目標更近。蔡總統提到面對氣候變遷的挑戰，加速淨零轉型、實踐永續發展，是臺灣提升競爭力刻不容緩的任務。政府自2016年起推動能源轉型與再生能源的發展，未來將持續與企業通力合作，在能源、產業、生活等面向，透過智慧化、低碳化，由自身做起、帶動上下游，持續整合各界的力量，把低碳、零碳、永續的挑戰，轉化為新的機會與商機，協助臺灣產業有強大的競爭力，來面對全球永續發展的趨勢以及綠色供應鏈的要求。

今年玉山特別邀請到氣候組織The Climate Group執行長 Helen Clarkson、RE100主席Sam Kimmins，透過影片分享對臺灣推動永續發展的期許與勉勵。此外，活動中也邀請環境部葉俊宏次長、外貿協會董事長黃志芳、台北大學教授黃啟瑞進行專家交流座談，透過產官學從不同面向分享國際趨勢、政策引領、企業實務及人才培育等關鍵議題，協助大家如何面對淨零永續挑戰並且能具體實踐ESG相關行動。