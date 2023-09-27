免再「抓猴」？最高補助12萬6設電圍網 台南農民這樣反應

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台南市玉井、南化、楠西區每年芒果結果期，台灣獼猴危害農作物事件頻傳，而且捕捉困難，傳統上多以放鞭炮、人力及犬隻驅趕，但效果有限，政府近年推廣架設電圍網防治猴害，最高提供12.6萬元補助，農民意願卻不高，前年僅2戶完成設置，去年申請掛鴨蛋，今年至今也只3戶申請並執行。

南市府農業局表示，根據調查野生動物危害農作物種類包括山豬、山羌、台灣野兔、松鼠、鳥等，其中較常見的是台灣獼猴。

農業部林業及自然保育署2016年引進架設電圍網防治猴害，2021年起擴大補助金額，協助農民減少農損增加收益，政府補助每案設置電圍網材料費最高額度為12萬6000元，最低補助4萬5000元。

林業署今年在台南市玉井區設置電圍網示範點，結果發現野生動物碰觸電圍網時產生電擊，動物會受到驚嚇及疼痛感，被電幾次後即不敢靠近圍網，達到阻嚇效果，且不需派員長時間駐點看守，能有效防止野生動物入侵農地。

南市府農業局每年積極辦理宣導會，但農民申請意願仍不高；楠西區果樹產銷班第50 班班長楊沁涓說，有一位芒果外銷供果園的農友，因為土地屬於林班地有用地限制，無法申請補助，所以只好自費裝設，她認為，由於台南山區有獼猴的區域多為林班地，如果可放寬申請條件，或許能增加農民申請意願。

「電圍網是防猴害最好的方法！」農業局森保科表示，農業局每年舉辦3場宣導會，今年還特別到白河、六甲區舉辦，減少民眾對於使用電圍網的疑慮，面積2公頃農地設置電圍網，其費用大約16.8萬元，政府最高補助12.6萬元，今年電圍網補助項目新增鳳梨、咖啡、原果樹類、蔬菜、豆類及稻作等作物，歡迎農民踴躍申請。