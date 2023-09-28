月圓人團圓！台中和緣幸福平台辦單身聯誼活動 與竹科新貴牽起浪漫情緣

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一年一度的中秋節即將到來，台中總會館和緣婚幸福平台於24日在新竹市舉辦「月圓人圓-浪漫情緣單身聯誼活動」，活動成功吸引60位單身男女參加，參加的單身男女比例為１：１，活動現場當天成功配對人數高達18對，其中更是包含了一位千萬富翁的男子也配對成功，當天大家各自找到屬於自己的幸福。

台中總社和緣幸福平台創辦人黃貴英會長表示，此次和緣婚友幸福平台在新竹舉辦聯誼活動，主要參加的男性會員大多是竹科新貴工程師，活動開放報名兩天就額滿，報名相當踴躍，甚至還有媽媽帶著兒女從台中北上新竹參加活動，為的就是希望孩子能找到理想對象。

台中總會館和緣幸福平台是在台灣深耕18年的品牌，創辦人黃貴英表示，她18年前在一次因緣際會下，憑著自身的判斷，牽線撮合山友兒子的婚事，在雙方家長的到處宣傳下，這樁美事漸漸傳開，自此她就多了「台中總會最強媒人婆」的封號，沒想到不曾想過要當媒人的她，在同一年之間，竟然促成了36對新人的婚事，令她感到不可思議。

創辦人黃貴英會長表示，他們擁有政府合法立案、專業的媒人團隊及法律顧問，全台都有媒人團隊的服務，一個人報名，全台灣紅娘皆可服務，他們和緣幸福平台不一樣的是，不會用人頭邀約配對，而是重視會員的需求，與會員面對面諮詢及了解會員的背景及經歷等等，才會進一步介紹合適的對象，18年來已成功配對超過3000對佳偶。

創辦人黃貴英表示，特別的是，他們還有全台獨創第一家的紅娘培訓班，為有興趣成為紅娘的人開班授課，搶攻媒人百萬年薪，並幫助更多在尋覓伴侶的人，找到屬於他們的幸福。千里姻緣一線牽，締結良緣 盡在和緣幸福平台。