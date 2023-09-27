首款支援eSIM與Google Wear OS智慧手表 小米發表高階穿戴裝置

主打高CP值的小米於今（27）日除了發表與徠卡戰略結盟的新作 – Xiaomi 13T Series以外，也推出3款智慧穿戴與智慧顯示器，其中包含首款支援eSIM與Google Wear OS的Xiaomi Watch 2 Pro、Xiaomi 手環8 Active、以及Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 65型，訴求滿足對健康與生活品質提升的需求。 Xiaomi Watch 2 Pro為小米於台灣市場推出首款支援eSIM與搭載Google Wear OS作業系統的穿戴裝置，憑藉其作業系統，可使用包括Google 地圖、Google助理與Google錢包等應用程式，不但能在騎車的時候顯示導航資訊，也能在商店利用手表感應付款，同時具備全面健康和健身追蹤功能。 新上市的Xiaomi Watch 2 Pro售價為6995元，提供黑色（搭配氟橡膠錶帶）與銀色（搭配皮革錶帶）兩種顏色供選擇，於10月起在小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C開賣。 另外，小米推出Xiaomi Watch 2 Pro專屬配件 – Xiaomi Watch Strap真皮錶帶與Xiaomi Watch Strap氟橡膠錶帶。Xiaomi Watch Strap真皮錶帶售價為795元，提供黑橙色與棕色兩種顏色供選擇；Xiaomi Watch Strap氟橡膠錶帶售價為435元，提供綠色與橙色兩種顏色供選擇，Xiaomi Watch Strap將於10月與Xiaomi Watch 2 Pro同步開賣。 手環 8 Active是小米健康手環系列的最新成員，Xiaomi 手環 8 Active擁有1.47 吋螢幕，抬起手腕即可清楚接收訊息，提供超過100種可供選擇的表面，Xiaomi 手環 8 Active售價為545元，提供子夜黑與春日粉兩種顏色供選擇，於9月27日起在小米商城mi.com與蝦皮商城小米官方旗艦店開賣；9月27日開賣當日於小米商城mi.com購買，即享免運優惠。Xiaomi 手環 8 Active專屬配件Xiaomi 手環 8 Active 腕帶售價為90元，提供復古綠、夢境白與晴空藍3種顏色供選擇，於9月27日同步開賣。 除了穿戴裝置，小米也推出視聽設備：「Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 65型」，擁有一體成型的細緻金屬框設計，同時具備Dolby Vision廣色域4K顯示與2組12W喇叭，搭載全新 Google TV作業系統，打開電視就能快速找到自己常用的應用程式、訂閱的頻道、電影與節目。A Pro 65型建議售價為1萬5999元，於9月27日起在小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣。