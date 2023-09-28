跨界搶黑金!COOKIE886聯名cama café推堅果爵士咖啡曲奇

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秋節過後、10月1日即是世界咖啡日，根據調查台灣咖啡市場年產值約800億元，一年每人平均喝下200杯咖啡，看準台灣黑金熱潮持續發燒，此生必吃曲奇美譽的COOKIE886曲奇品牌，10月攜手新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café推出期間限定新口味-堅果爵士咖啡曲奇，萃取IIAC咖啡評鑑金獎的”堅果爵士咖啡豆”原液製作，每吃一顆曲奇、如啜飲一口香醇咖啡般、堅果尾韻給消費者最極致的感受。

10月1日起正式於全台門市販售至11月30日止，凡於限定期間，購買任一cama café聯名商品即贈兩用杯墊小卡乙張(共兩款、隨機發送)；購買兩盒以上曲奇，即贈獨家聯名Beano紙膠帶乙捲(可累贈、數量有限送完為止)；預計為品牌在中秋檔期過後，再度帶動一波新舊客回流。

以台灣國碼886命名的COOKIE886受惠5月份海外旅遊恢復開放，且6月中赴日參加國際觀光商品設計競賽三金肯定後，迎來一波日韓遊客伴手禮商機，加上7月份增加新竹高鐵站內門市，讓往來旅客方便購買，帶動今年中秋檔期除帶進兩成以上新客外，節慶產品業績也較去年成長近一倍，銷量已超過5萬盒；品牌期待透過雙品牌聯名、擴大消費族群，目標3萬盒左右為淡季注入雙位數的業績成長。

此次聯名活動除了新口味上市外，也希望邀請餅迷們成為全台慢飛兒的後盾與力量，特別邀請戲劇陽光男神、藝人禾浩辰擔任聯名公益大使，COOKIE886提供150組藝人簽名款聯名曲奇組合，內含: COOKIE886Xcama聯名限量款-原咖綜合口味一大盒一小盒、聯名紙膠帶1份、聯名杯墊兩款各一張，公益價1,000元，即日起可於官網預購https://m.me/cookie886 ，10月1日起開放到店取貨，藝人簽名公益組銷售總額將全額捐贈，資助伊甸基金會支持【弱勢兒童服務計畫】，為推動早療服務盡一份心力。(活動詳情請參閱品牌官網及粉絲頁)

▌新品資訊 ▌

【cama聯名限量款】堅果爵士咖啡口味(大/小) =$580/$310

【cama聯名限量款】原咖綜合口味(大/小) = $590/$320