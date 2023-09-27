馬紹爾群島駐台大使上任首站拜會虎尾科大　盼未來兩國交流智慧農業與無人機科技

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馬紹爾群島共和國新任駐台大使卡蒂爾(Anjanette Kattil) 8月呈遞到任國書履新上任後公開拜會的第一站，抵達虎尾馬光有機園區，由國立虎尾科技大學負責接待，虎科大特別安排無人機飛行試驗，展現該校飛機系無人機技術的民生與精準農業應用。

在外交部及虎科大的精心安排下，卡蒂爾大使此行參訪了馬光有機園區，進行有機農業、青農培育交流，接著前往漢光果菜生產合作社進行蔬果冷鏈技術交流，而後至西螺延平老街文化巡禮，體驗鐘樓咖啡的美食，晚宴則於斗六的三好國際酒店，卡蒂爾大使對布袋戲及國樂等精彩演出，表達高度興趣之意。

卡蒂爾大使對於虎科大的無人機表演深表肯定，並表示未來馬紹爾要跟台灣更緊密交流。在無人機的應用開發課題，馬紹爾學生未來也可以來和虎科大交流，包含農漁業物種多樣性的偵察與耕植，和利用無人機巡檢功能增進觀光旅遊的安全性等。觀賞無人機飛行試驗，展現本校飛機系無人機技術的民生與精準農業應用。

虎尾科大校長張信良表示，無人機研發應用奠基於工程能量發展，以5G技術實現遠距離即時通訊與監控，結合AI邊緣計算與影像技術支持無人機科技研發。具有AI影像辨識及具規劃性功能的無人載具群組系統，比起單台無人載具更具效率，可應用層面也更加廣泛。

虎尾科大無人機研發應用可進行大範圍、高危險性、耗時、耗費大量人力活動的多層面應用，例如搜尋落水失蹤者，防堵偷渡走私、森林火災偵測、國安偵查與轟炸等特定應用。另虎尾科大結合產地優勢將無人機結合AI人工智慧和智慧變量技術，發展農用無人機。

飛機工程系並將無人機科技投入農業科技應用，以無人機進行病蟲害診斷分級，開發智慧化無人機變量用藥系統，一方面提升病蟲害之防治率，節省農藥使用量，降低農民暴露於農藥和化肥的風險，進而保障農民的人身安全，從而協助解決農村人力不足的困境，節省農務人力需求，降低環境污染，以達成節能減碳的目標。

針對全球食安這項重要的議題，虎尾科大莊為群副校長也表示，馬光有機園區由虎尾科大、農委會、台糖三方合作成立，佔地200公頃，為西部最大的有機集團栽培區，同時也是虎科大農業科技教育與技術的實踐場域，園區招募並訓練農民從事有機生產及運用新型省工農機耕作，建立產學合作新模式。

為響應淨零永續，學校並籌設農業發展中心，提供土壤檢驗服務、碳盤查與碳匯研究等。園區規劃設置「循環與農業副產物利用專區」與「有機雜糧冷藏倉儲乾燥中心」，透過整合自動化、智慧化、科技化與農業專業，有機作物採收後可就地儲存，並透過冷鏈技術防治採收後產生的黃麴毒素，經過特殊的包裝與運輸技術整合，降低作物運送里程，提高食品的安全。

虎科大農業科技系主任戴守谷表示，採收後剩餘的作物殘枝、餘料與不良品，皆可製作成生質能燃料與粒質肥料，再施用於園內作物，減少施肥過程的碳排放，達到有機內循環。

張信良校長表示，馬光有機園區建立智慧化與精準化的栽培模式，有助於亞熱帶降低天氣、病蟲害與保鮮及運送等影響，促進有機農業發展，並以成為熱帶、亞熱帶智慧農業及永續農業教育園區為目標，除服務在地農業外，也能成為新南向國家農業訓練基地。