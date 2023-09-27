國泰飯店觀光事業邀學生共創永續 第五屆「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」開跑

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國泰飯店觀光事業深耕市場至今十年，培養人才不遺餘力，過往每年舉辦的「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」吸引不少學生參與，今年度第五屆「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」以『永續』為主題，廣邀全台各大專院校學生們共襄盛舉，即日起報名至10月31日止，期待透過年輕學子創意共創新視野，建構ESG永續價值鏈、發掘企業核心打造企業永續影響力。參賽者除了有機會成為集團未來領袖計畫夥伴，冠軍還可贏得10萬價值大獎。國泰飯店觀光事業表示，將持續推動產學合作，厚植旅館產業人才。

永續意識的興起，逐漸受大眾重視，國泰飯店觀光事業從內部自身做起，將自身的力量及影響力向外發展，在環境保護、社會責任及公司治理層面積極投入永續發展。攜手旗下和逸飯店、慕軒飯店鼓勵同仁及旅客以行動支持環保，推出環保住宿體驗，像是「不主動提供一次性備品」、「推廣永續環保海鮮料理」、「響應國際環保運動」等，透過這些永續計畫減少對環境帶來的負擔，共同打造永續生態圈。今年度「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」以永續為題，凡大學、研究所學生不限科系皆可參加，跟著國泰飯店觀光事業落實永續，共創永續發展的N種可能性。即日起報名至10月31日止。第五屆「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」報名資訊可參考官方網站。

國泰飯店觀光事業以幸福職場為宗旨，打造優質健康職場環境為目標，總部及旗下7家飯店皆全數取得衛福部國民健康署「111年度健康職場認證標章」，深受外界肯定。對內重視員工教育訓練，對外持續挖掘校園菁英，給予學生一展長才的機會。2024年春季實習計畫同步招募中，邀請各領域的校園人才加入國泰，詳情資訊可參考國泰飯店觀光事業104招募網站。明年度也將拓展「小樹苗永續計畫」，為偏鄉的學子創造自我實現的舞台。在不同培訓計畫中不僅享有高薪資報酬、公司福利，同步提供實習生轉正保障及留任延續年資，還有機會加入「未來領袖計畫」成為基層主管，學習專業職能並深入瞭解飯店產業，一圓夢想。