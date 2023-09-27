「2024台北國際自行車展」超越疫前規模 引領業者開發智慧綠金商機

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「2024台北國際自行車展」展前國際記者會，今（27）日移師台灣自行車生產重鎮－台中舉辦。主辦單位外貿協會秘書長王熙蒙指出，預計明年3月6日至9日登場的「2024台北國際自行車展」，將超越疫前規模，並迎來國際展商的回流，明年共有來自30國900家業者、展示超過3,400個攤位；而E-bike及綠色永續為展出亮點，國內外大廠合攻智慧綠金商機。

預計參展大廠包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、建大（2106）、正新（2105）、永祺、信隆、維樂、太平洋、KTM、Shimano、SRAM、FSA等等。

王熙蒙進一步表示，除了台北南港展覽館一館外，也將啟用南港展覽館二館四樓，提供E-bike相關供應鏈展示及E-bike Demo試乘場域，打造一站式採購及體驗的E-bike旗艦館，創造南一館加南二館「雙主場雙倍精彩」的多元展示。

王熙蒙表示，E-bike及綠色永續為核心議題，交通運輸朝電動及智能化發展已是現在進行式，台灣電動自行車出口值與傳統自行車幾近並駕齊驅。台灣自行車產業作為全球供應鏈的樞紐，有機會鏈結台灣西部廊帶的半導體、電子、電機及塑膠等產業聚落優勢，成為智慧電動交通的重要貢獻者。

台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進指出，台灣自行車產業在全球供應鏈中扮演要角，致力於產品創新、生產效率及品質提升。以今年前八月來說，傳統自行車出口單價每台平均達到1,008美元、電動輔助自行車（E-bike）逼近1,700美元，不僅分別年增31％與14％，更較50年前大幅激增100倍，傳統自行車出口單價也首度突破1,000美元大關。

吳盈進強調，雖然2023年對全球自行車產業是艱難的一年，「但艱難的時刻也是精進產品和技術的最好時機。」

自行車永續聯盟理事長劉湧昌指出，該聯盟於去年12月正式成立，未來將達成三大目標，第一，會員2年內完成溫室氣體盤查，短短僅9個月的時間，約有75％會員已達此目標；第二，會員每年減碳3％，2030年達到每台自行車減碳25％，相當於每台自行車減少約40公斤碳排；第三，推動個人騎行減碳護照，鼓勵全世界更多人騎乘自行車。

劉湧昌也提到，明年台北國際自行車展期間，自行車永續聯盟也將邀請歐、美重要國際自行車協會來台，共同推動全球自行車產業的永續作為。

面對全球企業積極追尋淨零轉型的關鍵時刻，台灣自行車業者也透過設計及材質與製程的改良，致力落實減碳。今日在記者會及媒體訪廠行程中，即呈現自行車業者在零件及配件的產製上，開始導入回收塑膠、海洋廢物、生物纖維和碳纖維等再生材料，展示台灣企業豐沛的創新和整合能力。