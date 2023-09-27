藍祖蔚陷Metoo風波黯然下台 褚明仁正式接棒國家影視聽中心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

前國家電影及視聽文化中心（國家影視聽中心）董事長藍祖蔚，6月遭控是性騷擾慣犯，陷Metoo風波黯然下台，國家影視聽中心27日舉行新任董事長交接儀式，文化部次長暨影視聽中心代理董事長王時思與新任董事長褚明仁進行交接。

新任董事長褚明仁過去經驗橫跨媒體、影視製作、推廣發行、映演營運、影展策劃、文創展演等領域。因媒體與影視產業出身背景，掌握潮流脈動，熟悉國內外影視市場運作模式與人脈，長年赴坎城、柏林、東京、釜山、多倫多、香港等國際影展考查交流，深入研究電影劇本與類型元素，進行電影製作與投資分析。

因對台灣本土國片之熱愛與關注，褚明仁近年投入經典國片數位修復與重映工程，將電影畫面影像與意象所蘊含保留的台灣社會文化、庶民美學等脈動與變遷，以全新的語言轉譯給年輕一代，是國片數位修復重映的推手。如2022年致力修復重映的《少年吔，安啦！》，創下本土國片經典重映最高賣座紀錄；2023年初再推出全新數位調光版《悲情城市》，讓該片以全台1700萬元賣座佳績，成功將經典國片觀眾群由懷舊影迷觸及到年輕族群。

現褚明仁接任國家影視聽中心董事長一職，面對各方期待，他表示：「45年前，國家影視聽文化中心的前身『電影圖書館』成立時，還在唸高中的我，就很欣喜地加入會員。下課背著書包來這裡看經典名片、借書，吸取電影養分。」對電影圖書館有滿滿的回憶，甚至分享剛上任進中心時，就發現有同仁的聲音非常耳熟，「我後來問，你以前在電影圖書館是不是做總機？我以前打電話去圖書館問事情就是你的聲音！」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。