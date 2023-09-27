王國材：台鐵公司董事長、總經理人選已定

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台鐵公司明年元旦正式掛牌，27日召開首次董事會籌備會議，外界關注其人事案。交通部長王國材今（27）日透露，台鐵公司的董事長和總經理人選都已確定，其中董事長人選「繞一圈」，至於董事長和總經理是否都從台鐵找？王國材則說，「你說的是對的」。

台鐵公司董事會今天召開首場籌備會議，交通部主任秘書黃荷婷說，今天的會議主要向董監事報告，後續公司化進度、登記流程等，包括公司組織章程與人員薪資等子法，目標在年底前達到共識，並送至經濟部，並預計10月底前召開第二次會議。

王國材今天在道路安全記者會後被問到相關人事，他說，董事長和總經理的人選，都確定送至行政院了，不過要等行政院核定，至於董總人選考量，王國材仍未正面回應，僅表示「（找）人選過程轉一大圈，後來有考慮很多想法」，有想找很厲害的人，但對方不願意，或者工會不接受，最後可能還是轉回來，但他也說，不希望人事案導致公司化前這段時間出現變數。

而今天出席籌備會議的，包括台灣鐵路工會秘書吳長智、台鐵工會高雄分會理事長霍善屏和台鐵工會研究組長林佑哲等3名勞工代表，以及觀光署長周永暉、台鐵局長杜微、交通部參事沈慧虹、交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦等15人，以及3名監察人。

王國材先前指出，台鐵公司明年元旦掛牌，透過組織調整和企業化經營，希望能提高經營效益，資產和土地開發鬆綁，讓台鐵更有彈性也更有機會，得到收入彌補本業，捷運也是如此，本業都虧，靠副業收入，希望固定穩定收入讓營運正向循環，對台鐵公司化抱持很大的信心。