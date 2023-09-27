做好路平、路潔、橋安全基本功 雲林縣獲「金路獎」雙料

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雲林縣在第24年舉辦的「金路獎」評比獲得「縣市政府路況養護類」、「縣市政府橋梁維護」雙料績優，其中橋梁維護是首次獲獎。縣府工務處長汪令堯表示，5年來扎實做好路平、路潔基本功，勇於作橋梁檢測，不怕工作多，獲得此一交通界奧斯卡等級的獎項，同仁們既欣慰又驕傲。

金路獎交通部高公局主辦，評比範圍涵蓋國道、公路、鐵路、捷運系統；雲林縣10多年前曾縣市政府路況養護類獲一次績優，此後名列末端，直到前年重新爬回第4名、去年第5名。

參加金路獎「路況養護」評比的縣市必須提出100公里道路接受盲選考核，雲林縣今年被抽到元長鄉一條小鄉道，其路面、交通標線、清潔維護均受到肯定。

工務處長汪令堯表示，今年前3名績優得獎單位中，雲林縣養護1581公里是最長的，張縣長上任以來要求路平、路潔，成立路平志工大聯盟，結合鄉鎮市公所、警察局、工務處、計畫處1999等建立通報群組。

路容維護部分縣府委託公所代辦，每天持續做，每天工作地點都要上傳統一列管，工務處也每一季召集公所開會提報每個月的施作路段，以達到滴水不漏的管理。 汪令堯說，橋梁養護方面，交通部公路總局去年辦理縣市政府橋梁評鑑時，雲林縣受評鑑橋梁多達1097座，數量是全國之冠，而雲林縣列管6公尺以上車行橋梁共計1428座。

汪令堯指出，張縣長重視危橋改善，縣府交通部依據新修訂的「公路橋梁檢測及補強規範」，每年編列4000萬元預算，6公尺以上的列管橋梁每2年辦理1次定期檢測。

汪令堯表示，雲林縣府勇於列管橋梁，不怕危橋數字難看，也不怕工作多，每一座橋有5項構件，1428座橋梁就有7000多個構件。

工務處於2020年至2022年定期檢測累積2892座次，特別檢測達118座、詳細檢測3座；檢測後積極維修，2019年迄今已維修超過200條橋梁，維修率達80％。