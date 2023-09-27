開放陸團客未露曙光 交長：交流良好隨時可取消人數限制

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陸委會8月24日宣布開放兩岸團客，初期規劃開放每天2,000人次來台、以及同額國人赴陸旅遊，然1個月準備期過去，團客令仍未露出曙光，交通部長王國材說，後續交流狀況好的話，隨時可解除人數限制，但也重申對等開放的立場不變。

經過1個月的恢復準備期，兩岸團客開放仍沒有進一步進度，王國材表示，兩岸交流方面，是陸委會管轄，從交通部的立場是歡迎的，而陸委會上次提出的規劃，也是朝正向方向進行，後續怎麼走，還是要跟陸委會討論。

而王國材今天下午接受媒體聯訪時，對岸批評「每日團客2,000人限制」，有媒體詢問如取消限制是否就可行？王國材則認為，這很奇怪，考量接待量能與陸客管理等因素，過去剛開放陸客來台時也有人數限制。

但王國材也指出，事實上如果兩邊交流都OK，2,000人的名額限制隨時可以解除、不是不能解，但不是說用2,000人的限額當藉口，先回應是好的開始。

至於我們單方面先開放會不會是考量的選項之一？王國材表示，一直以來，談的都是對等開放，因為團客到中國大陸去，對於國內觀光業者，除了帶出國團的旅行業以外，對國內的餐飲或旅宿業不公平，且事實上，對任何國家都是秉持雙邊開放，並非針對中國大陸。

王國材並重申，希望儘速恢復的立場不變，目前已有約相關會議討論了，且只要中國大陸釋出善意，我方就會開始啟動下一階段的恢復作業。