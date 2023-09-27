「藥駕」嚴重性更甚酒駕 交長：下月討論、必要時修法

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市藥師公會推估國內每年有300人死於「藥駕」，嚴重性更甚於酒駕，交通部長王國材對該數字持保留態度，但強調有些人吃要確實會精神恍惚，這種狀態下開車無異於酒駕，下個月就會找專家與醫藥相關團體討論，若有必要性就會提出修法。

交通部今舉行道安記者會，7月份的道路交通事故死亡人數220人為今年以來單月最低，機車、高齡者、行人指標均下降。就縣市別來看，南投績效最差，宜蘭績效最佳。

針對台北市藥師公會推估，國內每年有300人死於藥駕，嚴重程度超過酒駕，王國材表示並沒有準確的統計，但這確實是要關注的現象，重點不在於統計數量的多寡。

王國材說，最快下個月就會跟相關團體討論，根據道路交通管理處罰條例第35條，對於酒駕、毒駕有明確規範，但在醫囑方面，有些藥吃完會影響精神，這是個課題，例如有人吃了安眠藥那真的不適合開車，精神狀況不好無異於酒駕，以前是勸導性說明，未來是否立法還需要經過討論。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，針對國人慢性病用藥降低注意力議題，包括肌肉鬆弛劑、安眠藥和降血糖等，以往側重門診和藥師提供給病人用藥醫囑交代，而每個人用藥後，時間、劑量、頻率、疾病特定和個人代謝都不一樣，因此仰賴個人管理。

林福山指出，交通部和衛福部將加強宣導，強化醫囑提醒駕駛事項更完整。至於藥師公會提到用藥分級，會洽詢衛福部意見，交通部也會再了解國外是否有比較好做法，並跟醫學專家團體討論。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！ ★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！