員林車站地上權延長至70年 這2大業者鎖定洽詢中

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為促進彰化縣員林火車站周邊土地開發利用，臺鐵局今天與彰縣府舉辦「員林火車站周邊土地都市更新事業招商」說明會，經過這幾年調整招商內容，宣布將把地上權從50年延長到70年，可以降低投資廠商興建成本的疑慮，希望能吸引優良廠商投資，打造員林火車站共榮圈。

彰縣府建設處表示，本案招商範圍包括後站周邊公有土地及車站專用區土地，其中公有地範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃；車站專用區橋下空間，位於員林市員林段593地號土地，面積約0.79公頃，總計約為2.7公頃。本案採都市更新設定地上權70年進行開發，並公開評選民間業者投資興建及營

建設處長劉玉平指出，台鐵局釋出非常多的善意，在2019年曾辦理過第一次招商，因為當時受到疫情影響，沒有招商成功，經過這幾年調整招商內容，把地上權從50年延長到70年，可以降低投資廠商興建成本的疑慮，從台鐵局簡報內容看起來，初步估算1坪的投資成本不到20萬元。

目前大員林地區住宅區1坪大概都已超過30萬元，商業區至少都已經將近45萬元左右，以1坪開發成低於20萬元來算，對於投資廠商應該是一個非常有利的條件。在整個都市計畫配合作業的部分，彰縣府已經把主要的地區變更為商業區，使用項目非常多元，除了百貨商場以外，還有大型量販店或者是運動中心等。

交通部臺灣鐵路管理局資產開發中心副總經理劉睿紘表示，台鐵局於今年9月11日起公告招商至明年1月9日下午5時截止收件，歡迎各大上市櫃建設公司、商場集團、財團業者等向台鐵局接洽。目前已有連鎖百貨業者、長照樂齡宅的業者在洽詢，台鐵局非常有信心可以招商順利。 台鐵局規畫後站引進商業中心、百貨商場、影城、宴會廳及商旅等商業空間，高架鐵路橋下空間可作為文創休閒停車轉運區域，包括停車場、自行車租借、補給、開放空間、休閒運動、文創商業等，總開發樓地板面積約1萬5千坪。