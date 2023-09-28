宜蘭爽嗑銅板美食 炸地瓜蝦餅比臉大

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宜蘭有很多在地人才知道的好料，像這間位在宜蘭五結鄉成鳳路上的小小炸物攤，只要銅板價卻能吃超飽！招牌地瓜蝦餅，不但比臉大，上頭更是鋪滿十幾隻大尾蝦，咬下後能嚐到蝦子的鮮甜和地瓜綿密，越吃越涮嘴。很受客人歡迎的還有現包現炸的春捲，裡頭的豆芽菜、韭菜跟蝦米，吃來爽脆一點也不油膩，飽足感大增。

創辦人 邱素蘭：「兩個蝦餅、一個蔬菜餅、一份金針菇、一個地瓜片。」

油鍋裡滋滋作響，光看這剛起鍋，超大SIZE的地瓜蝦餅，還有炸到金黃酥脆的春捲，讓不少遊客跟著在地老饕來嚐鮮。

顧客 陳先生：「我台南人，帶小孩子來這邊玩，想說來嚐嚐在地的美食，價位也都蠻便宜、蠻平價的，在南部比較沒有這種口味。」

顧客 林小姐：「帶小朋友來這邊，他們就說要吃蝦餅，要吃春捲，分量很大，跟一般外面的比較不一樣。」

大人小孩都愛吃的銅板炸物，就藏身在宜蘭五結鄉成鳳路上，儘管位置不顯眼，但一開店，還是有不少人聞香而來，就為了吃一口鹹香酥脆，其中最吸睛的，就是這塊比臉大的地瓜蝦餅，裡頭的蝦子，可是特別從蘇澳港採買回來的。

創辦人 邱素蘭：「它叫長角鬥士赤蝦，幾乎是整隻蝦，甲殼素都吞進去的，所以必須要選擇蝦殼比較酥脆的。」

地瓜蝦餅要嚐來脆口，粉漿裡要加入多少，酥脆粉和水，它的黃金比例更是關鍵。對地瓜的選材，邱素蘭相當講究，她說一定要用台農66號。

創辦人 邱素蘭：「66含水量比較大，這裹粉再油炸起來，吃的時候感覺不會那麼乾。」

清洗去皮後，再刨成地瓜籤，接著跟粉漿一起攪拌搓揉。創辦人 邱素蘭：「不全部都是粉，還有很多地瓜絲在裡面，粉漿調好之後，我們還是要放著讓它醒一下，那個麵筋比較鬆弛一點，炸起來它比較酥脆。」

等到萬事俱備後，只見邱素蘭毫不手軟地，放進十幾隻大尾蝦子，入鍋油炸，她說蝦餅要炸得好吃，考驗的可是真功夫。

創辦人 邱素蘭：「這個油溫不能太低，太低的話，下去之後粉漿會散開來，它就沒有辦法這樣一整片，太高它又會糊掉。」

將近半個盤面大的地瓜蝦餅，上頭滿滿都是蝦子，數一數，少說也有十幾隻，一口咬下，喀滋作響，蝦子的脆口鹹香，搭配地瓜的鬆軟綿密，越吃越涮嘴。

顧客 林小姐：「她的地瓜蝦餅，SIZE非常大，基本上我跟小朋友可以兩個人吃一份，每一口咬下去都可以吃到蝦子，用料還蠻實在的，地瓜也是口感很好，很綿密。」

另一道客人愛不釋口的還有炸春捲，先炒香豬肉蝦米，再連同各項食材一起拌勻。

創辦人 邱素蘭：「還加了一些冬粉增加口感，最主要原料，就是韭菜跟豆芽菜。」

春捲要能酥脆，包進餡料的方式，也有邱素蘭自己的小撇步。創辦人 邱素蘭：「我不把它捲起來，蒸汽會往兩頭跑，然後水會滴下來，所以我的春捲酥脆度可以保持很久。」

炸得金黃的春捲，超過一個手掌長，咬下後外皮酥脆，裡頭內餡多汁香甜，韭菜、豆芽菜脆口不油膩，搭配小蝦皮，更是滿滿海味，吃來很有飽足感。

顧客 林小姐：「他們的春捲，SIZE就是外面大概兩倍大，分量很足夠，口味上也蠻清爽的。」

看似簡單的炸物小吃，其實每天擺攤前的工作相當繁瑣，這也讓邱素蘭十幾年來，勞心勞力，年紀漸長的她，無法再做這樣的體力活。

創辦人 邱素蘭：「就剛好碰上現任的老闆，我問她，我可以用這個攤子養大三個小孩，那妳願不願意累一點，用這個攤子來養大妳的兩個女兒。」

如今接手小攤的蔡淑如，可是炸物店的忠實鐵粉，但喜歡吃、愛吃，到現在變成自己動手做，那又是天大的挑戰。

老闆娘 蔡淑如：「阿姨炸的地瓜很金黃很酥脆，其實要弄小火把它裡面熬成熟，甜度才會出來。」

所幸不斷請教後，蔡淑如終於把料理做到位，無論是哪一種炸物，通通難不倒她。

老闆娘 蔡淑如：「我真的會把它好好傳承下去，可能我老了，也可以丟給我女兒做了。」

小小的攤位，背後有著最真誠的感謝，如今超級鐵粉蔡淑如接手後，勢必會好好傳承，讓宜蘭在地的古早味炸物，繼續飄香。

（記者郭佩凌、吳承芸／專題報導）