迎中秋話團圓 「七彩雲南 相約台灣」 2地150人歡聚昆明

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9月26日，在中秋佳節即將到來之際，由中共雲南省委台灣工作辦公室、雲南省人民政府台灣事務辦公室、台盟雲南省委、雲南省台聯聯合主辦的第5屆「七彩雲南·相約台灣」主題日暨2023年雲台中秋茶話會活動在昆明舉辦。省直有關部門、在滇台胞台商、台生台屬代表等雲台兩地同胞150餘人歡聚一堂，共度佳節、共話團圓，進一步凝聚血脈親情，促進兩岸同胞心靈契合，深化雲台融合新發展。

雲南省委副書記石玉鋼出席活動，向台灣同胞致以節日祝福。他表示，雲台會舉辦11年來，雲台兩地人員交往日益密切、經貿合作日趨緊密、文化交流不斷深化。雲南真誠歡迎廣大台胞來雲南投資興業、康養旅居、求學工作。雲南將打造一流的環境、提供一流的服務，讓在滇台企發展好、台胞生活好、台生學習好，共同追夢、築夢、圓夢。 「兩岸同胞都是炎黃子孫、龍的傳人，說著同樣的話、寫著同樣的字、過著同樣的節日。」海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪稱，此次主題日活動有這麼多台灣朋友共襄盛舉，充分表明深植於台灣社會的中華文化基因是任何人、任何力量都無法去除和磨滅的。希望大家共同承擔起繼承弘揚中華文化的使命，做中華文化的守護者、傳播者、傳承者。

台灣海峽交流基金會原董事長、台灣中華民族發展基金會董事長林中森說，此次能在大陸、在雲南過中秋，讓他深感中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。希望更多台灣同胞看到祖國大陸的發展，希望越來越多的台灣同胞來體驗「有一種叫雲南的生活」。

昆明台灣同胞投資企業協會會長勤彭蓁介紹，近年來，雲南省不斷打造安商、穩商、富商的投資環境，為台資企業發展創造了良好的營商環境，吸引越來越多的優秀台資企業關注雲南、投資雲南。很多在雲南發展的台商，依託台灣現代農業、服務業等行業優秀的技術和管理經驗，結合雲南豐富的自然資源優勢，在茶葉、花卉、咖啡、農產品加工、文化旅遊、生物科技等領域取得顯著成就。

為不斷深化雲台兩地各領域融合發展，提升雲南在台灣的影響力和吸引力，雲南省委台辦會同有關單位於2023年3月至12月分別在雲南省和台灣地區舉辦第5屆「七彩雲南·相約台灣」文化交流系列活動。

活動採取1＋5模式進行，也就是1場主題日活動，5項系列活動：第5屆雲南茶馬古道攝影紀行體驗營、第4屆雲台茶文化交流活動、雲台咖啡文化交流活動、首屆「永子杯」海峽兩岸圍棋邀請賽、第7屆雲台兩岸婚姻交流活動。

自2018年創辦以來，「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動不僅為深化雲台交流發揮了重要作用，更為兩岸同胞增進瞭解、凝聚共識打開了新的窗口和開闢了新的空間，已成為雲台兩地之間文化交流與合作的重要平台、重要品牌。