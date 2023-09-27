台中家商學生展成果 教師節前夕獻老師

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台中家商流行服飾科三年級學生於27日教師節前夕，為感謝老師們平日辛勤教導技藝之付出，於校內舉行服裝動態發表會，今年主題「給你的情書」，以梁山伯與祝英台的愛情故事開場，從復古服飾到現今各行各業服飾的演示，精彩的服裝動態發表會，感動現場800多名觀眾。

因疫情停辦3年的台中家商服裝動態發表會，今年恢復舉辦，以12封情書娓娓訴說12種情懷，表演學生以古裝融合現代舞、歌曲與文字美學，從梁山伯與祝英台的化蝶傳說做開場，2人讀書時期穿黑白衣再到祝英台出嫁，雙雙著紅白衣化為蝴蝶等，精彩動態表演為流行服飾展揭幕。

台中家商指出，梁山伯與祝英台的「化蝶傳說」為開場，敘述將愛情昇華為永恆的回憶，運用古詩詞、書法元素，呈現文人之美，以復古服飾演示父祖輩們歷經海峽兩岸分隔，深藏內心的思念之情，是服裝動態發表會的元素之一。

台中家商表示，而春花盛開、夏季陽光、秋日蕭瑟、冬季飄雪等四季景象，則化為年少純真愛戀正是自我療癒正向力量，轉為融合各行各業服飾特色，要認真奮鬥，在「山與海」為主題的服飾設計引導下，沉澱心靈、寧靜釋放。

流行服飾科三年級學生魏嘉妡說，準備服展的這5個月來，從充滿希望跟熱血到中間無數的崩潰跟失落，經過夥伴還有老師的鼓勵讓她重新振作，真的學到很多、收穫也很多；學生周辰澔指出，把自己內心深處埋藏的故事，以星空為主題用服裝具體呈現。

服飾科主任廖慈純與指導老師徐孟筠表示，流行服飾科師生從策展、找學生擔任模特兒、舞者與演唱等，一手包辦，讓學生學習整場活動執行的過程，也了解從錯誤、失敗再到修正等，進而促進團隊合作、相互尊重，收穫匪淺。

台中家商校長劉福鎔說，今年流行服飾科三年級的服裝發表會，相當成功，詮釋並演示在服裝設計上的見解與內心的情感，感動現場觀眾，在教師節前夕，送給平日辛勞指導的老師一份最有意義的大禮，也讓台下觀眾獲得心靈療癒。