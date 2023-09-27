陸金融高層人事異動 陳華平出任證監會副主席

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大陸證監會官網27日公布，大陸國務院決定，任命陳華平為證監會副主席，同意其不再擔任深圳證券交易所理事會理事長職務。

公開資料顯示，陳華平為1968年12月出生，他出身證監會，證監系統工作經驗豐富。2014年2月，陳華平由副司局級提升為正局級，此前曾先後擔任證監會機構部副主任、打擊非法證券活動辦公室主任。

2016年6月2日，陳華平任鄭商所黨委書記，並提名為鄭商所理事會理事長人選。2019年10月23日，他調任證監會辦公廳主任。2021年12月，陳華平任深交所黨委書記、理事長。