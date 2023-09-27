AI專家拜會蔡英文三閣員陪同 「他」來頭不小

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統蔡英文今（27）日下午接見AI專家史丹佛大學教授吳恩達（Andrew Ng）時表示，台灣在半導體與智慧製造有非常好的基礎，希望在AI領域與後續應用上加快腳步，讓產業持續升級轉型。政府將全力支持AI發展，台灣很有機會發展出完整的AI生態系，成為國際級的AI重鎮。

吳恩達由國科會主委吳政忠、國發會主委龔明鑫、數位部長唐鳳等三位閣員陪同，前來總統府晉見總統，總統府資政邱義仁、秘書長林佳龍也在座，顯見他的重要份量。

吳恩達是美國史丹福大學電腦科學系教授，也是AI研究開路先驅、AI Fund合夥人、DeepLearning.AI創辦人以及Landing AI創辦人，最近參加永齡基金會主辦的AI大師論壇，大談AI如何在未來成為社會的基礎設施。這次受台杉投資邀請，與唐鳳對談，對AI發展趨勢很有見解。

蔡英文致詞時表示，吳恩達上一次到台灣是在2019年、全球疫情開始之前，當時在科技部邀請下，以「AI下一步」為主題發表演講。過了4年，AI浪潮來襲，全世界都在關注人工智慧的議題，期盼他在這次的行程中能夠和我們產業和學術界，建立更緊密聯繫，共同討論、挖掘AI在應用上的更多可能性。

她指出，隨著技術的發展，使用AI門檻逐漸降低，現代社會所面臨的許多問題，像是氣候變遷、醫療照護及交通安全等，AI都可以扮演協助解決問題的角色；也如同吳恩達所說，「AI正在開始徹底改變各行各業」，因此台灣也希望在AI領域與後續的應用，能夠加快腳步，讓台灣的產業持續升級轉型，培育更多人才，邁向智慧化、數位化的國家。

蔡英文認為，當更複雜的AI應用出現，也會需要晶片、ICT等相關產業配合，AI也成為將來半導體產業的重要推力。近年來地緣政治的變化，全世界都在尋找一條可信賴的供應鏈，在堅實的人才和研發基礎之上，台灣一定能繼續在國際上占有一席之地。

蔡英文強調，未來台灣更將結合理念相近的夥伴，共同以科技增進社會信賴，維護和深化我們的民主、自由，並降低AI可能造成的衝擊。

蔡英文感謝台杉投資總經理翁嘉盛，長期對台灣產業在國際鏈結上的努力，以及對AI領域關注，並再次主辦這次「洞見AI大未來：Navigating the Future of AI」論壇，邀請吳恩達來台一起探索人工智慧的浪潮與挑戰。

蔡英文表示，台灣在半導體與智慧製造有非常好的基礎，也有優秀的AI人才，政府更是全力支持AI的發展。她相信臺灣很有機會發展出完整的AI生態系，世界也可以期待，臺灣將會成為國際級的AI重鎮。