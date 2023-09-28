北投溫泉博物館以湯會友 東京錢湯深度體驗台灣文化

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【中央社記者戴雅真東京27日專電】北投溫泉博物館9月26至10月22日在東京妙法湯舉辦北投文化展示會，帶來珍貴的白磺溫泉湯花湯，讓日本民眾不用出國就能享受北投溫泉，「用泡澡來交朋友」，讓日本民眾深度體驗台灣文化。

北投溫泉博物館館長鍾兆佳表示，溫博館今年在東京池袋妙法湯擴大舉行台灣北投文化展示會，運用東京妙法湯空間，以「解憂洗衣鋪」、「北投柑仔店」和「北投湯樂園」3個區域，邀請日本民眾以五感（視、嗅、聽、觸、味覺）深度體驗，認識台灣北投溫泉歷史、古蹟、音樂藝術等豐富文化底蘊。

北投溫泉博物館是一座由日本人建造的百年古蹟，前身為東亞最大公共浴場，北投溫泉文化也與日本有密切的歷史關係。妙法湯店主柳澤幸彥表示，他擔任東京都公眾浴場業生活衛生同業組合的廣報（宣傳）副委員長，他告訴同業和前輩，台灣有溫泉是日本人建造的，「大家都不知情，聽了嚇一跳」。

柳澤表示，在這之前，溫博館於2021和2022年分別與東京的老字號澡堂「小杉湯」和百年公共澡堂「滝野川稻荷湯」合作，這次則是與妙法湯攜手。他希望做更多推廣，讓更多日本人知道台灣北投溫泉。

鍾兆佳表示，這次在湯樂園的特色湯體驗區將提供兩種特色湯，第一種是極為珍貴的北投「白磺溫泉湯花湯」，每1公噸溫泉水結晶才能生成1公克的溫泉湯花；另一種是特別請北投在地老字號長生堂中藥房為妙法湯調配「中藥漢方湯」。讓日本民眾不用出國，在東京池袋的街坊巷弄就能體會到台灣風情。

現場有佈置「柑仔店」，帶來台灣夜市文化的彈珠台，以及各種童玩零嘴、彈珠汽水，還有充滿古早味的台語電影海報等，和日本民眾分享北投的故事；洗衣店則布置成「解憂洗衣舖」，播放月琴音樂、台灣民謠大師陳明章的創作等，讓日本民眾聆聽來自台灣的聲音。

就連妙法湯入口處的脫鞋空間也充滿巧思，貼著眾多北投人文地景的影像照片，如同一場小型攝影展，讓來錢湯的客人仿佛置身於台灣北投的日常生活，在東京池袋的街坊巷弄中體驗「一日北投」。