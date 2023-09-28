少女頭暈臉色白 醫提醒青春期可能因生長導致貧血

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【中央社記者曾以寧】15歲少女因胸悶、頭暈求診，醫師發現她臉色蒼白、結膜較無血色，頭髮乾燥且略稀疏，抽血診斷為「缺鐵性貧血」。醫師提醒，約2%青春期少女會因急速生長與月經罹病。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏今天在衛教記者會上說明，約2%少女會因為青春期的急速生長和月經造成血液流失，產生缺鐵性貧血問題；其他常見病因還包含飲食中鐵攝取不足、腸胃道或身體其他部位出血、鐵質吸收不良或其他腸胃道疾病等。

蘇軏舉例，15歲少女小玉就醫時無感冒症狀，但臉色蒼白、結膜較無血色，頭髮乾燥且略為稀疏，且時不時會覺得頭暈、疲倦、胸悶，幾個月前還曾在起床時跌倒。抽血檢查後診斷為缺鐵性貧血。

蘇軏表示，貧血常見的症狀包含頭暈、疲倦、臉色蒼白、缺乏活力等，運動時容易有呼吸急促、上氣不接下氣的情況，嚴重時甚至會有心搏過速和心臟衰竭的表現。治療最重要是找出造成貧血原因，並針對原因治療，可根據病史、理學檢查再搭配抽血檢驗進行診斷，並判斷嚴重程度。

治療方面，蘇軏說，以口服鐵劑為首選，且在補充鐵劑前應盡可能找出缺鐵的原因並將之排除，如透過糞便潛血檢驗排除潛在的腸胃道出血、藉飲食調整來改善鐵攝取不足的問題等，針對月經出血量大的女性也可以安排婦科檢查，以排除子宮肌瘤等可能原因。

通常開始補充鐵劑數日後，臨床症狀便會獲得改善，1個月左右便可以看到血色素回升；但即使抽血指數都回到正常，還是要再持續補充鐵劑2個月，補齊體內「鐵的庫存」。口服鐵劑可能的不良反應為噁心、腹痛、便祕等腸胃道症狀，蘇軏提醒，若有發生務必與醫師討論，切勿自行中斷。

蘇軏提醒家長，對於發育中嬰兒和青少年，缺鐵會影響智力和運動功能發展，建議可以多攝取肉類、內臟類食物及深綠色蔬菜，增加日常生活中的鐵，孩童如有出現疑似貧血症狀，應儘早就醫以免延誤治療。