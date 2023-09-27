越捷台南至胡志明傳冬季停飛6個月 民代反彈請命

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越捷航空往返越南胡志明市與台南的國際航班，傳出從10月7日起到明年3月29日期間，將取消大約100班次。立委陳以信、台南市議員林美燕及王家貞等人，今天前往台南航空站請命，要求越捷不要停飛。對此，越捷台灣總代理南區代表楊家瑜表示，將向總公司反映，爭取取消冬季航班停飛的決定。

據了解，台南航空站自從飛香港、日本大阪的華航尚未復航，今年剩下越捷1家飛胡志明市的國際航線，目前維持1周3天有航班往返；至於國內航線則有飛澎湖、金門等航線。

鑑於越捷曾向交通部民航局申請冬季航班延後到傍晚近6點之後，但因民航局不同意越捷改變起降的時間，越捷只好宣布停飛5個月，不僅影響台越兩地的乘客，連帶也衝擊航空站內免稅店的營運。

台南航空站業務組長顏明仁認為，越捷從今年初復航至9月下旬，平均載客率達6成6，算是十分正常，即使航班時間改到傍晚之後，航站也可配合彈性調配人力，運作上沒問題，將等民航局的通知辦理。

林美燕表示，停飛癥結在於越捷計畫從10月起實施冬季航班，台南站降落、起飛的時間，從下午延後到傍晚6點之後，但因下班後人力調配問題無法達成共識，只能停航5個月。鑑於台南機場還可服務嘉義和北高雄民眾的旅遊需求，越捷突然停航很不應該，各界應共同克服難題。

陳以信也說，台南機場地理位置優異，2011年升級為國際機場後，成為兩岸包機航班的重要據點，此事曾讓前台南市長、副總統賴清德引以為傲，如今賴要選總統，不能忽視此次停飛問題，應該回台南了解實情，並主動協助解決。

王家貞強調，市議會曾集體向中央爭取上千萬元，充實台南航站相關設備，有能力處理國際航班作業，絕不能讓如今唯一的定期國際航班取消幾個月班次。

今天出席的市府交通局、觀旅局、新聞處等代表也都說，正與越捷代理商積極溝通維持航班的問題。