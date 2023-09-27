達爾集團勇奪國科會「2023科學園區減碳績優獎」

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為落實2050淨零碳排放目標，並強化溫室氣體減量與節能減碳具體作為，國家科學及技術委員會（國科會）於2022年首次舉辦「科學園區減碳績優獎」，今年第二屆評獎中，知名半導體大廠美商達爾集團勇奪A組優勝，該集團以其全氟碳化物（PFCs）溫室氣體處理系統和投入太陽能系統，實現高效碳排放強度下降率38％，贏得此項殊榮。

達爾集團亞太區總裁莊國鼎表示，作為全球半導體行業的領導品牌，早已意識節能減碳和保護環境不僅是挑戰，更是未來趨勢。因此，產品製造等過程均優先制定節能減碳策略，並嚴格規畫其溫室氣體可減少排放等方案。且鼓勵同仁提出可提高能源效率措施，以加速實現2050年淨零目標。同時，集團更致力於生產更節能、低碳運用的半導體產品，以實現未來和地球的永續發展。

值得一提的是，該集團新竹分公司近年來積極投入PFCs溫室氣體處理系統，其系統的電漿焰含有豐富紫外光，可加速化學反應，使溫室氣體排放的削減效率達到99％。同時，新竹分公司持續投入太陽能系統，預計2023年底將完成契約容量8％的太陽能發電量自發自用。根據以上數據，產能碳排放強度大幅下降38％。

莊國鼎指出，2030年台灣減碳目標上修至24±1％，集團在短、中期目標將依遵循國科會及相關主管機關要求。長期展望將依行政院環境保護署今年3月所公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，並以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」等四大轉型來完成台灣2050年淨零排放目標。

達爾集團今年也獲得許多亮眼成果，首先新竹分公司於今年6月21日取得責任商業聯盟(RBA)行為準則7.0，白金級VAP評分最高等級200分的驗證。RBA是全球工業供應鏈中最大的企業社會責任聯盟，獲此驗證代表該集團極力遵守最高標準，確保合作夥伴在各項環節都能被善待。再者，新竹分公司積極部署建置太陽能（再生能源），並於6月1日正式啟用併聯廠內迴路進行供電。目前已建置太陽能光電板自行發電，占契約容量5,600KW的比率為7.18％；第二階段目標則可望於2023年完成太陽能（再生能源）建置目標，約50 KWP占契約容量比率8％。

國科會表示，在全球淨零碳排放趨勢浪潮下，協助輔導及推動產業淨零轉型一直是政府努力的目標。在追求產品技術和高營收的同時，園區產業也越重視ESG和永續低碳措施。今年舉辦第二屆評獎，除持續鼓勵園區事業推動溫室氣體減量和節能減碳外，更希望通過減碳績優評比機制，協助企業間互相學習並推動產業淨零轉型，共同邁向減碳新路程。盼望該活動能樹立企業學習典範，並將其複製推廣園區其他事業單位，讓更多企業加入淨零碳排放行列。