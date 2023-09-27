這本書太熱門想看實體書要等1年 電子書借閱不用等

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上圖書館借閱書籍，如遇上搶手書只能預約等候，近期最夯台劇《八尺門的辯護人》原著，台南市公共圖書館共14本都全數借出，更多達204人預約，讀者需等待1年以上才能借到紙本書，南市圖表示，現只要登入「HyRead ebook」電子書平台，即可馬上借閱《八尺門的辯護人》電子書，9萬本電子書及電子雜誌無時差、免排隊讓讀者讀到飽。

台南市立圖書館響應文化部推出「電子書計次借閱無上限」政策，取消「HyRead ebook」及「台灣雲端書庫」電子書平台點數使用限制，民眾只要憑台南市公共圖書館借閱證帳號密碼登入電子書平台，讀者即可像文豪歐陽脩「馬上、枕上、廁上」隨時讀到飽。

此外，深受學生歡迎的布可星球，也與「HyRead ebook」及「台灣雲端書庫」電子書平台合作設置的「布可星球主題專區」，不僅已上架百本圖書，預約也爆滿，學生只要進入布可星球，即可輕鬆學習帶著走。

因應電子書使用率攀升，南市圖陸續安排館員進入校園推廣，每月也會辦理電子書主題書展，推薦多元主題好書，就算所處環境沒有網路，也可事先透過App下載借閱書籍，隨時隨地都可閱讀；針對偏鄉、社區民眾，未來也將透過行動書車搭載平板電腦，進行定點巡迴推廣，讓電子書香深入社區。