打造都市空中森林！防疫商辦「京華廣場」提升企業競爭力

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打造都市空中森林！台北市首座同時擁有WELL及LEED國際認證的防疫商辦「京華廣場」，挾著提升企業競爭力等優勢，積極搶市；全案去年底正式動工，規畫有4大棟，總銷可望突破千億元，獨特的層層規劃3米深大陽台，種植灌木花草，將為下波商辦市場的最大亮點。

鼎越開發執行副總經理張嘉文今（27）日表示，新冠肺炎幾乎癱瘓世界，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽更曾示警，比新冠更致命的大流行可能即將到來，防疫成為日常標準動作，尤其上班族一天至少8小時都在辦公室，擁有健康防疫的辦公環境更為重要，京華廣場頂級商辦園區規劃3米深大陽台，能快速對流、自然換氣，園區目標取得WELL白金級認證，更是全球首個完全以建築中人員衛生和健康為核心的健康建築標章，以打造防疫環境、守護同仁健康，來增加企業競爭力。

張嘉文表示，根據疾病管制署資訊，台灣新冠疫情近期相對趨緩，但平均每日仍新增6例死亡，加之流感疫情持續攀升，單周逾10萬人就醫、150餘人死亡，在「與病毒共存」的後疫情時代，仍無法小覷疾病的影響力，台灣感染症醫學會理事長王復德日前接受媒體訪問時指出，「雖說與病毒共存，但只適用於條件好的人。」

張嘉文表示，上班族長時間待在辦公室，更必須實踐防疫規劃，「擁有防疫、健康為導向的辦公室，相當於在後疫情時代為企業增加競爭力」，「改善同仁因病缺勤、帶病出勤等狀況，降低缺勤率，自然會提升工作績效。」

張嘉文表示，京華廣場層層規劃3米深大陽台，種植灌木花草，能快速對流、自然換氣，做到健康防疫標準，還能透過植栽降溫，減低空調能耗，並兼具會議功能，將傳統陽台擴充為多功能使用空間，不僅成為ESG的商辦標竿，也被其他競爭者視為「難以複製的亮點」。

而京華廣場位在東興路的案場，也打造大陽台的1：1實景，種植花草植栽，置身其中，被綠意環繞，紓壓解憂，每一口呼吸都帶著芬多精的清新，讓前來參觀的買家讚嘆不已。

張嘉文表示，京華廣場近期拿到LEED綠建築標章預認證，更目標取得WELL健康建築白金級認證，此標章為追求建築環境中的人本健康，必須要達標「空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神、社區」十大指標，且每三年需重新認證，條件嚴格。

此外，防疫及健康的辦公空間首重通風，京華廣場使用全熱交換器及VRV獨立空調，引進戶外新鮮空氣，改善室內空氣品質，也能減少病菌交互傳播，再加上全區種植19萬株花草樹木，打造一個會呼吸的辦公室，塑造在自然中工作的環境，不只防疫，更注重同仁身心健康，透過以人為本的職場環境，增加企業競爭力。