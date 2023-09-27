華固明年完工交屋量暫時下降 總座：仍可望維持高股利

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華固（2548）今（27）日應邀舉辦法說會，今年依完工交屋量85億元、及去年遞延至今年持續認列的新案，前八月營收達77.29億元，依全年完工交屋量推估，全年有機會再賺一個股本；但2024年只有2筆新案、約81億元完工交屋。外界關切股利政策，華固總經理洪嘉昇表示，儘管明年營收和獲利可能比今年減少，但華固累積的保留盈餘仍相當豐沛，屆時仍可望維持高股利。

華固表示，去年10月取得使照的「華固國家置地」今年起認列，已入帳62億元，還有2戶店面待售；板橋總銷39億元「華固月河」8月起開始交屋入帳、北士科46億元「華固樂富中心」預計第4季完工交屋，已100％完銷。另外，在新成屋方面，華固今年去化順利，以「華固敦品」來說，3戶餘屋已全部完銷。

展望2024年，華固將有北士科總銷29億元「華固文臨」、總銷52億元中和「華固中原置地」完工交屋，合計交屋量為81億元，相較於過去多年將明顯下降。

不過2025年到2029年，華固又將進入下一階段的完工交屋高峰，每年分別有204億、201億、398億、92億、410億的完工交屋量，再度攀峰。累計2023～2029年的未來7年，總計將有1,471億元的業績在手，業績高成長無虞。

至於明年完工交屋量減少，股利如何配發，也是外界關注的焦點。對此，洪嘉昇表示，營建業由於依國際會計準則必須採「全部完工法」認列營收和獲利，如果必須每年都保持完工交屋高峰，是有點難度，不過華固多年來維持高獲利，淨值位於高水位，屆時明年若交屋量下降，將還是有豐沛的保留盈餘可供配發股利給股東。

洪嘉昇指出，華固向來實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來5年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。