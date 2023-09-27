陳飛龍公開寶萊納私房菜單「起司披薩」牽絲比賽掀話題

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南僑集團銷售持續增長的冷凍麵糰麵條，除了做麵包開麵包店外，還有在寶萊納提供披薩、義大利麵、杜老爺冰淇淋與各式啤酒，南僑集團會長陳飛龍27日特別在關渡寶萊納公開私房菜單「起司披薩」，同時運用藍紋、雙色巧達等四種層次不同口味起司，推出新菜式，在試賣近兩周來更成為周邊鄰居包括中華賓士、和碩、華碩等大企業搶訂外賣話題，秘訣就在於起司披薩牽絲牽得很長。

南僑旗下台北寶萊納啤酒餐廳27日宣布，從10月1日至12月31日止，每周日推出私房起司披薩聯歡活動，搶攻社區餐廳商機；陳飛龍特別現身公開私房菜單「起司披薩」牽絲秘訣，陳飛龍說，寶萊納目前在台灣包括北藝大、關渡與桃園龜山觀光工廠各三店，透過餐廳展現以冷凍麵糰與冷凍麵條等半成品加工製作麵包、披薩與拉麵等。

陳飛龍強調，疫後隨著餐飲全面復甦，包括台灣、大陸與東協等餐飲業對半成品加工供不應求。南僑前八月合併營收已達147.62億元，陳飛龍說，第四季是傳統旺季，無論油、麵糰、麵條等需求暢旺，有機會帶動業績力拚250億元。而大陸在解封後餐飲業績大噴發，目前重慶新廠工程有延後，但明年新產線有望投產，儘管中美貿易持續，他依舊看好大陸14億人口，還有東協10億人口，他指出，像泰國新產線除了休閒產品，米果也是供不應求，在擴展產線下，持續看好明年市場，尤其是新產能挹注，明年營運會比今年好。

陳飛龍說，近年來寶萊納啤酒餐廳為更在地化深根經營，除利用關渡在地的野生粉蟯，推出鄰近直送新菜單「生嗆關渡台灣原生種粉蟯」，更積極藉此菜式協助推廣關渡獨有漁業，並擴展至點水樓中菜亦推出獨有粉蟯蒸水蛋等期間限定料理，此外並於10月起至年底以私房菜「起司披薩」每周日推出牽絲大賽，只要牽絲長度超過46公分即可獲得南僑親親香皂禮盒。