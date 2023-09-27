桃園30間金牌好店出爐 消費抽「憩桃處方籤」送優惠

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「金牌好店」邁入第12年，桃園市今年從150家店家精挑細選出30家金牌好店，另今年也增設人氣店家獎項，透過網路票選出3家人氣王，市長張善政親自頒獎，並期盼金牌好店成為榜樣，發揮示範作用，讓桃園商業環境變得更優質與繁榮，也讓外地朋友越來越喜歡到桃園消費。經發局近日也推出線上活動「憩桃處方籤」，註冊金牌好店官方網站會員可參加活動，可獲得金牌好店限量專屬優惠券。

張善政說，市府推廣「金牌好店」邁入第12年，每年都選出代表桃園的優質店家，並持續輔導得獎商家，協助維持好的商譽，金牌好店每年越選越精緻，店家需要十八般武藝才能獲選，今年除了店家本身非常優質之外，更導入食安、消費者保護、環保等元素，金牌好店獎座更以環保材質「樂土」製作，原料來自阿公店水庫淤泥，透過廢物利用響應環保，也期盼獲獎店家不斷精進，持續帶動桃園商業環境發展。

經發局長張誠介紹今年度「金牌好店」餐飲類「幸福好滋味」獲獎店家以「咖啡飄香、透心涼一夏、鍋道主義、世界好滋味、職人好料」等5大主題不同風格的店家推薦給熱愛美食的民眾們。每日需要咖啡喚醒早晨的你，絕對不能錯過位於中壢「玬那卡THANAKA COFFEE」、大園「叄咖啡」；喜歡飯後留一個胃給甜點的你，一定要光臨位於平鎮「李記輕豆花」、中壢「達令大林 創意冰品」；天冷時，就來一鍋「涮叻沙」暖胃一下。

當然也不能錯過各國獨特料理「NEXT STOP香港手作料理」、「可薩橄欖油手作料理」道地的口味絕對難以忘懷！想體驗DIY的手作樂趣，「生活風格」獲獎店家更不容錯過，位於大園的「Does Art都是藝術」，能放鬆的沉浸在手作地毯的世界裡；結合畫畫、繪本與藝術空間的「GrayRoom灰房間」咖啡廳，讓空間發揮上有更多的可能性；復興山區致力推廣原住民文化特色的「雅鏡企業社暨河那灣民宿」，除營區與民宿，還有提供搗麻糬、狩獵製作等多種文化體驗；傳承第四代的製茶焙茶工藝，致力與自然環境共存的永續農法「葉家千金」也非常值得探索，還有規模化螞蟻飼養技術「螞蟻帝國」，讓大眾可以親眼目睹最熟悉的陌生人－螞蟻的微生態。眾多優質特色的店家，邀請您一同來體驗美食與生活的美好。

2023桃園金牌好店也推出線上活動「憩桃處方籤」，10月10日前註冊金牌好店官方網站會員後，先抽選生活中面臨的煩惱，處方籤將推薦金牌好店獲獎店家，除了能得到限量專屬優惠券，還有機會獲得折扣金。

前往桃園金牌好店消費滿300元記得將發票留著，可至桃園購物節官網參加「2023桃園購物節」全市消費發票登錄抽大獎活動。更多資訊可至桃園金牌好店官網（網址：https://tgmr.vrworld.com.tw/）、桃園購物節活動官網（網址：https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw）查詢。