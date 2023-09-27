國建全台將有7大新案 陸續公開上市

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國建（2501）今（27）日舉辦法說會，明年將創辦屆滿60年，預計全台將有7大案陸續公開上市，其中國建攜手台灣三井不動產公司的合資開發案新北市中和板南大案，據悉第一期也可望「登場」，總銷至少有150億元；再加計全台其他6筆新案，估計籌備350億元的新案，在全台遍地開花，積極搶市，看好房市的企圖心旺盛。

國建今天在法說會中釋出不少利多訊息，指出今年和未來幾年的獲利能見度佳，2023年新完工個案共有4筆，陸續交屋中，總銷達104億元，包括總銷20億元「國泰豐格」、36億元「國泰豐碩」、25億元「國泰川青」、23億元「國泰華威豐年」。

國建預計2023～2024年完工的已推建案，銷售表現不錯，且充足推案儲備，推案儲備量約627億元（僅計算住宅推案），約67％推案儲備位於北部地區（新竹以北）。

至於今年推案，國建表示，包括有新北市永和「國泰民樂」總銷13億元、目前已售逾9成，另外還有台中「國泰美禾」總銷29億元，已全部完銷，合計共2筆新案。

國建指出，明年將是國泰建設的大日子，創辦即將屆滿60週年，國建也將規畫在全台積極推出7案，可謂遍地開花！

據悉，包括新北市中和攜手三井的板南案，合計第一期總銷就可望有150億元，明年將可望推出；另外還有三重段62億元、新莊副都心案約30億元、內湖四期約40億元、台中崇德段案約25億元、台中七期約32億元，及台南平道段案約20億元，推案量可謂大爆發！估計總銷金額超過350億元。

展望明年業績，國建表示，預計將會有4筆新案完工交屋，包括有：案均已完銷，包括新北市總銷20億元「國泰和河」、桃園銷25億元「國泰溪境」、台中總銷47億元「國泰Most＋」、台北南港總銷35億元「國泰悠陽」，總計全年完工交屋量達127億元，上述4筆新案都已100％完銷，業績成長動能可期。

至於2024年的房市走勢，國建指出，近一年全國房市呈現量縮價緩漲格局，2023年初受到資金緊縮的環境、經濟景氣下行等因素影響，買賣雙方對於房價認知持續拉鋸，使成交量顯著下滑，另為搶搭《平均地權條例》修法上路前的不溯及既往政策，購屋客群重返市場使得房市Q2單季價量俱漲，惟下半年預計持續因新法上路，減少同業大量推案意願，使成交量持續受壓；所幸在價格部分，因受惠於景氣逐步復甦的框架下，陸續淡化買方對於房價修正的預期，使全國新案房價仍維持緩漲態勢，整體而言房市將續呈「量縮價穩」格局。