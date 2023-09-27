首開外商5大行先河！高力國際首創成立「ESG策略服務部」搶攻碳商機

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為迎接2050淨零碳排，ESG已躍居為王道，為解決企業界的「碳焦慮」，高力國際董事總經理劉學龍今（27）日宣布，首開「外商五大行」的先河！首度成立「ESG策略服務部」，9月1日正式成軍；高力國際ESG策略服務部董事宋哲維表示，高力國際已與Google合作，正在研發一項「秘密武器」，籌備成立「零碳永續物業管理平台」，預計明年初試營運，為企業解決碳排、碳盤查、碳權交易等問題；並洽談新竹、桃園市府，提供濕地、潮間帶、山坡地等供企業認養。

高力國際本身就是ESG的實踐者，針對烏克蘭和俄羅斯戰爭，高力國際致力捐贈新購飯店的廢棄家具，用床、桌子、電視、化妝台、廚具、家電等，設置30間公寓提供烏克蘭難民。

今（27）日高力國際董事總經理劉學龍也宣布，9月1日起正式成立「ESG策略服務部」，攜手高力國際的企業客戶，尋求與地方政府的他雙合作，提出再生林計畫，目前已洽談桃園、新竹等政府，希望進一步盤點國有山坡地、潮間帶、濕地等，提供企業認養，以折抵碳費。

劉學龍指出，他近期接觸很多企業客戶發現，很多人還沒有警覺到將來進入課徵碳費、甚至碳稅的時代，將帶來哪些挑戰，危機意識目前也並不足夠，因為聯合國統計全球碳排放最大來源就是營建業，目前碳費即將開徵，因此房地產業界應更積極面對未來的挑戰。

宋哲維表示，高力首創成立「ESG策略服務部」，在外商5大行當中，應屬第一家。高力國際也正進行一項「秘密武器」的研發，即攜手Google，成立「零碳永續物業管理平台」系統，透過這套系統，不論對於高力國際的客戶，或外商客戶，都可在建築物中導入這套系統，以檢測碳排、耗能等數據。

宋哲維指出，這套「零碳永續物業管理平台」目標在2024年可望完成，初期將針對新完工大樓、舊有大樓，進行兩組測試。

朱秉瑩指出，高力ESG策略服務部門助力企業ESG與可持續戰略，尋找降低風險和創造價值的機會。從建築面向善用量化科技力打造零碳物業AI管理平台，從ESG健檢評估、碳足跡管理量化、節能目標到能效級距，為新建築落實碳盤查價值，為舊建築尋找低碳轉型路，同時協助各項國際綠色認證與標章取得，外資與綠能租戶的進駐諮詢、顧問及仲介，提升建物價值與競爭優勢；自土地面向推動國土計畫的環境教育與倡議行動，協助城市與企業共同打造生態工程，維護安全、多元的生態環境，營造保育、永續的國土資源，再造自然資源與土地永續價值，在ESG行動中找到前進的方向。