台北精選20大鍋物揭曉 特色鍋物一次收集

臺北市商業處今年辦理「美食在台北‧鍋際大賞」台北美食月，首次以鍋物為主題，於5月開始招募本市火鍋店家參與7月網路人氣票選活動，選出「饗宴鍋物組」、「經典鍋物組」各前10家民眾喜愛的店家，8月透過美食專家實地評選，選出2組各TOP5火鍋店家。於27日將由林奕華副市長頒發獎狀予店家，給予肯定與支持。並自10月1日至31日攜手本市60家火鍋店家辦理消費發票登錄活動，民眾前往60家合作火鍋業者單筆消費滿100元，即可參與消費登錄抽獎活動，抽取20萬元的吃鍋美食金；另外結合本市EZTABLE、FunNow、icash Pay、LINE Pay、全支付、台灣Pay、悠遊付與街口支付等8家便利支付及美食平台合作，提供消費者各式消費回饋，還能抽取市府提供20萬元人氣票選火鍋店家餐券，總獎額40萬元，讓民眾開心吃鍋抽大獎！

臺北市政府副市長林奕華表示，臺北市是一個充滿活力、多元且富含包容性的城市，也因此世界各地的美食流傳到台灣後，都紛紛落腳進而融入這座城市，使得臺北成為多元美食之都，為推廣本市美食產業，市府一直不遺餘力的推動，年初在思考今年美食計畫時，即決定要以貼近民眾及熱愛的品項為出發點，所以將民眾熱愛的火鍋做為今年的主題，火鍋不僅是臺北市民最熱愛的餐點類型之一，是我們共同的成長記憶。市府今年推動的鍋際大賞系列活動，不僅有經美食專家團隊嚴選的10家鍋物店家，更有獲得大量民眾支持的20家人氣店家，其種類涵蓋了熱辣辛香的麻辣鍋、中式經典的酸白菜鍋、草原風情的蒙古火鍋與充滿南洋風味的泰式火鍋等類型。

今年獲得美食專家共識決的嚴選店家都各有其獨到之處，如採用自家於陽明山農場栽種的自家蔬果、以中日技法自釀的酸白菜做成的湯底，完全手工自製的火鍋丸類與醬料，還有國內少見全數採用來自國內的溫體肉品等不同講究，這些細節皆從不同面向對顧客展現了店家對其產品的用心與款待顧客的心意，期待透過這次的鍋際大賞，讓市民朋友都能找到各自的心頭好鍋。

本次「美食在台北‧鍋際大賞」台北美食月期間，結合本市60家火鍋店家辦理消費發票登錄活動，民眾前往消費就有機會抽到20萬元的吃鍋美食金，另外與8家便利支付及美食平台整合旗下超過635家次的火鍋店家，共提供了超過150萬元以上的消費者回饋方案，如悠遊付提供單筆消費最高享7%回饋、EZTABLE推出指定餐廳線上預付最高享15%回饋、FunNow提供會員8折優惠碼並享有預訂最高3%回饋、icash Pay則是前往指定店家消費可享5%點數回饋、街口推出單筆消費滿800元立即送100元街口幣、LINE Pay則提供美食月店家8.5折優惠券、全支付亦提供指定店家消費單筆20%回饋，最後還有台灣Pay推出使用TWQR共通支付享10%回饋等多重好禮。民眾於活動期間前往參與店家消費，即能享有多種回饋，還能再抽取由市府提供價值20萬元的吃鍋餐券。心動了嗎？不要再猶豫了，馬上行動吧！

詳情請上「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團（www.facebook.com/tcooc/）、「美食在台北-鍋際大賞」發票登錄網站(https://feversocial.com/41654/28093/)及各家業者網站查詢！