故宮南院吹韓風 韓服走秀揭開「韓國月」序幕

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韓流魅力席捲全球，國立故宮博物院搭上韓風，今年亞洲藝術節以「韓國」為主題，今晚在南院2樓大廳搭起伸展台，以「韓服走秀」揭開韓國月序曲，自韓國空運來台42套韓國服飾，從傳統宮廷到現代風格，在專業模特兒展示下，看得台下觀眾目不轉睛，開場兩套服飾更融入中華民國國旗和韓國國旗元素，十分有特色，故宮博物院長蕭宗煌也換上韓服壓軸登場，與各界一同宣布韓國月正式登場。

國立故宮博物院為配合中央平衡城鄉差距的政策，在嘉義太保地區規畫興建故宮南院。2017年起故宮南院開始舉辦「亞洲藝術節」，每年以不同的國家地區為主題辦國際性活動，受到各界好評，明天正式登場的「亞洲藝術節」主題是「韓國」，今晚南院以韓服走秀做為啟動儀式。

晚上的「韓服走秀」，除特別邀請韓國專業團隊Korean Culrture Association來台指導，也自韓國空運42套到台灣，由專業模特兒展現服飾之美，本身也粉墨登場走秀的蕭宗煌說，「韓國月」以韓服走秀來開場，讓大家從服裝來了解韓國文化的多元，而今晚的服裝秀確實讓大家看到豐富又有層次多彩韓服。

蕭宗煌說，南院成立後，一直思考如何跟鄰近國家推展友好關係，2015年南院成立後，既然是新的院區，當然有不同的使命，所以2017年開始辦亞洲藝術節，透過深入淺出的活動，讓大家對其他國家有更深的了解。

今年主打韓國月，蕭宗煌說，主要是疫情解封後，參觀故宮遊客以韓國最多，為此故宮特別增加韓文網站、導覽和手冊，同時南院的藝術節也從東南亞移到東北亞的韓國，在10月故宮院慶推出「韓國月」可說躬逢其盛。

蕭宗煌也預告，10月7日台糖五分車將正式通車到南院，嘉義高鐵站到蒜頭糖廠到南院未來將是常態經營的路線，故宮會藉此機會讓五分車車票和故宮門票連結，目前還在跟台糖商談優惠中。

今年除邀請韓國團體來台帶來原汁原味表演，規畫韓國世界遺產主題展示、電影、美食、藝術創意課程以及台韓文化交流講座等22場次活動外，也跨界結合包括文化部蒙藏文化中心「世界民族電影節」以及嘉義All in合作社，另串聯民間企業如遠東百貨、韓華公司、兩班家韓式集團及長榮文苑酒店等提供優惠。

故宮南院表示，「故宮亞洲藝術節—韓國月」自9月28日至10月29日展開，活動期間憑韓國護照或居留證等證明文件，可攜伴1人免費參觀，國慶連假館內、館外都有精彩活動：10月7日推出故宮南院暨蒜頭糖廠五分車懷舊嘉年華及南風島嶼市集，10月8日大型盛會「韓風秋宴」，10月9日韓國南原國立民俗國樂院帶來「四物打擊樂」及奚琴、杖鼓舞等表演，10月29日韓國藝蔚國樂會擔綱閉幕演出，觀眾不必出國，來南院即可感受韓流魅力。