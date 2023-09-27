Fed卡什卡里：大幅升息機率達40％

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明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指出，聯準會（Fed）「大幅」升息遏阻通膨的機率達40％，不過美國經濟有6成的機率可以實現「軟著陸」。

卡什卡里26日在明尼亞波利斯聯準銀行網站發布的文章指出，若是美國通膨維持在近3％，但家庭仍對經濟有足夠的信心，促使他們繼續消費，為物價形成上行壓力。在此情境下，聯準會可能需要大幅升息，預期機率為4成。

在此同時，卡什卡里認為美國經濟實現軟著陸的機率達60％，意味著通膨回落至目標，而且未引發衰退。他表示，美國遏阻通膨取得實質進展，而且勞動市場依然維持穩健。

聯準會偏好的通膨指標－個人消費支出物價指數（PCE），由去年7月的年增7％，下降至7月的3.3％，而美國失業率也僅略微上升，8月數據為3.8％。

卡什卡里指出，通膨較去年大幅降溫，主要因為員工返位工作崗位後供應鏈中斷緩和，而不是聯準會的貨幣政策所致。消費者支出和經濟活動持續以高於預期的速度擴張。

美國8月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，已較去年同期的8.3％明顯降溫，但仍高於聯準會2％的目標。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）同日表示，聯準會可能將利率升至7％。聯邦基金利率目前位在5.25％至5.5％區間，創下22年新高紀錄。

聯準會自去年3月以來已11度升息，9月貨幣政策會議按兵不動，但聯準會主席鮑爾表示，若是經濟數據顯示通膨降溫的進展停滯，可能繼續升息。聯準會下次例會預計在10月31日至11月1日召開。

多位聯準會官員近期相繼表示，預期利率維持在高檔更長一段時間。擁有投票權的卡什卡里過去被視為是聯邦公開市場委員會（FOMC）的鴿派官員，但他逐擔憂經濟動能可能持續讓通膨位在目標之上，近幾個月立場逐漸轉向鷹派。