緯育TibaMe 五年打造四萬AI人才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

人工智慧（AI）堪稱是目前最火紅的技術，也正以全新方式改變世界。多數企業已經積極展開行動跟上新一波由AI驅動的數位轉型浪潮，不僅強化IT設備部署，更得以即時洞察數據、支持決策，加快產品上市、回應市場需求速度。

ChatGPT重新建構人與機器溝通介面，可用在多種複雜任務

特別是ChatGPT帶來的AI新典範，重新建構人與機器的溝通介面和AI生成內容，人工智慧生成內容（AI Generated Content，簡稱AIGC）開啟智慧創作時代，透過大規模訓練模型，可用在對話AI、機器翻譯、摘要生成、程式碼生成等複雜的自然語言處理任務。

企業要贏得AI競賽，首重培養人才

因此，數位轉型儼然已是沒有盡頭的衝刺賽，要贏得這場毫無止盡的AI競賽，只有靠人才。企業必須要有更長遠的佈局，將轉型重心放在改變組織思維，建立敏捷、彈性、毅力的企業文化，鼓勵員工保持熱情與好奇心，提供足夠賦能和培訓制度，培養更多能和AI協作、具有成長思維的AI人才，並深化技術扭轉劣勢，使內部溝通、協作與學習的基礎更扎實，才能持續在AI時代保持領先。

協助逾4萬人才投入AI，緯育是AI人才訓練專家

企業人才培訓第一品牌緯育TibaMe，早在2018年就深耕AI人才培訓，迄今成功協助逾4萬專業人才投入職場AI領域，而緯育TibaMe平台上AI課程學習次數也在日前突破百萬里程碑。其中，針對非IT背景、有興趣跨域轉職到AI技術應用領域工作者，目前已有近千位在參與緯育TibaMe【AI 智慧應用開發實戰養成班】精實培訓後，媒合學員進入緯創軟體、宏碁資訊、精誠資訊、神通資訊、李長榮化工、凱衡資訊等著名企業任職，順利轉職成功，同時也為企業淬煉AI 人才，加速永續轉型。

緯育培訓模式與服務特色，打造完整學習地圖

由於AI人才講究跨領域技能結合，緯育TibaMe也提供不同面向完整協助，打造線上與直播混合學習的專業學程，已累計超過2,000名學員參與，包含資料科學家、AI影像辨識工程師，與特別針對醫學從業人員的AI醫學影像辨識，以教練陪跑的專案訓練模式結合社群共學，幫助更多基礎入門的新手，也能在短時間內進入AI核心領域，運用機器學習、深度學習技術，精進實作技能。

加速AI賦能，助力企業追趕數位轉型新契機

科技巨頭微軟積極向市場展現Azure及Copilot技術，在不同服務場景的創新應用，瞄準生成式AI的發展趨勢，緯育近期也在協助企業發展AIGC及GitHub Copilot的應用課程，幫助企業以新科技提資訊運營、軟體研發的能量，培養更多專業人才運用人機協作，快速、準確編寫程式碼，及能應用低門檻的AI工具，優化顧客流程與商務服務，聚焦提高效率、生產力，創造更大的商務價值。

為歡慶緯育TibaMe的AI課程學習次數突破百萬，AI課程資訊詳情請見：https://reurl.cc/x6E8zL。此外，緯育TibaMe、104人力銀行、GOLF學用接軌聯盟三強聯手合作舉辦多場「BeAGiver x Tiba Me職播室」， 10月11日以「挑戰AI跨域工程師，翻轉職涯備戰攻略!!」為主題線上講座，期盼幫助學生、轉職者、社會新鮮人及科技應用從業者都能在AI時代提升競爭力，歡迎參與。詳情請見：https://reurl.cc/gaM6YR