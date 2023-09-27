納智捷秋日健檢10／1開跑 消費贈「LUXLIFE行李箱吊牌」

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進入秋季，納智捷LUXGEN宣布，自10月1日起至31日止，限時推出「2023 LUXGEN FOYU秋日健檢」活動，車主於限定期間內預約返廠可享眾多超值優惠，包含免費「全車專業健檢」、「LINE好友專屬優惠」、「車主限定好禮」等多項尊榮禮遇與暖心優惠。

納智捷表示，「2023 LUXGEN FOYU 秋日健檢」項目除「免費行車安全」，包含：前瞻科技、引擎、冷氣、剎車、輪胎、底盤、電瓶等多項專業檢測外，還可再享「LINE好友專屬優惠」，包含引擎清勁套餐優惠價1,799元（原價2,000元），隨時保持愛車最佳狀況；還有指定車型之引擎腳套餐，活動期間內換購價3,999元（原價4,397元），有效提升行車安全舒適性；同時，更換特定系列電瓶可享92折優惠、煞車和懸吊零件再享95折回饋。

此外，LUXGEN特別再推出「他品牌車輛保修推薦回饋」，針對車主推薦他品牌車進廠消費，即可於下次返廠時獲得特別優惠。

除上述免費健檢、專屬禮遇，納智捷表示，回廠消費不限金額可獲得「LUXLIFE行李箱吊牌」；同時，愛車回廠定期保養，加碼再送實用又有型的「LUXGEN環保保溫杯」；當月車主壽星返廠消費再贈送「LUXGEN兔子倒影杯盤組」；除此之外，LUXGEN因應愛好出遊的車主們，限時推出好禮加價購活動，能以超低折扣輕鬆享有實用的各式生活精品。

納智捷表示，凡於「2023 LUXGEN FOYU秋日健檢」活動期間，透過即時保母APP、LINE OA帳號或官方網站預約履約且消費滿300元，即贈送「紅利點數1,000點」；消費滿1,000元再送「紅利點數150點」。