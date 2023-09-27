美7月房價指數攀抵新高 連六月揚升

美國7月房價持續揚升並攀抵歷史新高水平，此為連續第六個月成長，原因是房屋庫存處於歷史低檔進而推升房價，進一步確立美國房市反彈趨勢。
26日出爐的標普CoreLogic凱斯席勒全國房價指數顯示，7月美國房價年增1％，高於6月的持平零成長，月增率則為0.6％。
標普道瓊斯指數公司主管拉薩拉（Craig Lazzara）表示：「美國房價於2022年6月觸頂，然後開始下滑直到2023年1月，這七個月來下跌約5％。今年1月價格開始回升已抵銷先前跌幅，使得7月全國房價指數改寫歷史新高。」
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美國7月房價持續揚升並攀抵歷史新高水平，此為連續第六個月成長，原因是房屋庫存處於歷史低檔進而推升房價，進一步確立美國房市反彈趨勢。
26日出爐的標普CoreLogic凱斯席勒全國房價指數顯示，7月美國房價年增1％，高於6月的持平零成長，月增率則為0.6％。
標普道瓊斯指數公司主管拉薩拉（Craig Lazzara）表示：「美國房價於2022年6月觸頂，然後開始下滑直到2023年1月，這七個月來下跌約5％。今年1月價格開始回升已抵銷先前跌幅，使得7月全國房價指數改寫歷史新高。」
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