玉山ESG永續倡議 蔡英文：淨零更需全國總動員來做

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總統蔡英文今（27）日參與玉山金控「ESG永續倡議行動」，對於國內 ESG 發展，蔡總統表示，2050年淨零已是全球共識，而台灣更需要全國總動員來做，每家企業都跨出一步，離目標就更近。

玉山金控今日舉行「ESG永續倡議行動」，宣布串聯專家團隊，打造永續轉型平台。蔡英文致詞時表示，從去年綠能發電量首度超過核電、公布淨零碳排路徑圖，一直到今年碳權交易所揭牌、環境部上月正式揭牌，對於企業關切的碳費和碳盤查等議題，政府也會盡速完成相關修法工作，建立健全的機制。

同時，政府也已經規劃在2030年前投入9,000億元預算，提供企業各項輔導和補助資源，協助產業轉型。她表示，上述做法，相信能協助臺灣產業有強大的競爭力，來面對全球永續發展的趨勢及綠色供應鏈的要求。她說，2050淨零轉型已經是全球的共識，台灣要達成這個目標，需要全國總動員一起來做。

蔡總統感謝玉山金控持續號召企業落實ESG行動所做的努力，並期盼未來與企業界繼續加強合作，讓臺灣產業邁向智慧化、低碳化，且持續整合各界量能，讓臺灣朝向永續發展的目標邁進。她認為，在邁向淨零轉型的路上，每一家企業都跨出一步，我們就離目標越近。今年參與的企業比去年增加了幾10家，達到160家，有更多的企業一起來響應，也代表台灣對永續發展的重視。