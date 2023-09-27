台南登革熱案例破1萬大關 僅剩「這3區」沒淪陷

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台南本土登革熱疫情延燒3個多月，今天突破1萬大關，累計1萬196例，目前全市已34個行政區有病例，僅剩白河、北門、後壁3區尚未淪陷；依據登革熱防治中心近期監測數據顯示，近期包括東區、中西區、南區、北區、安平、安南、仁德、歸仁及永康共91個里別本周病媒蚊監測指數都較上周異常增加，代表社區仍有許多隱藏孳生源。

台南今日新增325例，分別為南區65例、永康區53例、東區51例、北區及安南區各46例，中西區25例、安平區12例、歸仁區11例、仁德區4例，關廟區、新化區、西港區及佳里區各2例，七股區、麻豆區、善化區及東山區各1例。其中東山區首度出現確診病例，使得疫情擴及34個行政區。截至目前病例數最多的仍是東區，已有2201例，其次為安南區2024例。

台南市登革熱防治中心指出，根據近期監測數據顯示，雖然降雨量減少，但社區病媒蚊監測指數反而悄悄上升，東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、仁德區、歸仁區及永康區等共91個里別本周病媒蚊監測指數都較上周異常增加，其中，仁德區二行里、南區大成里及鯤鯓里等3個里別甚至達到需實施預防性化學防治。

為徹底找出潛在孳生源，南市府持續動員社區孳生源巡查，也加強空屋、空地、天溝及屋後溝巡檢稽查，同時動員高空作業車針對高風險里別的天溝、高處積水點進行全面性巡查，並透過強力水柱清除天溝淤積物及實施預防性投藥，落實孳清，將病媒蚊趕盡殺絕。

鑑於登革熱是環境病，也是台南歷來必須面對的嚴峻防疫課題，永康國小環境教育教學團隊透過有趣互動方式與學童一起認識登革熱防治，希望學童從自身了解防疫生活小知識，同時也能在中秋連假期間帶領家人共同進行環境檢視，進而成為台南「登革熱防治小尖兵」。

友達宇沛利用科學方法作為登革熱防疫，在台南市永康國小示範，同時也與台積電慈善基金會的環教科普合作，在永康國小的大禮堂進行生動有趣防治登革熱的科普活動，將登革熱防治從校園內化後帶回住家與家人一起動手改善居家環境。