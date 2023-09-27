洛杉磯天使隊敲全壘打就捐款 長榮本季掏近400萬元

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長榮航空與美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊合作，只要球員本季敲出1支全壘打，長榮就捐1000元美金給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」，至今已捐出11.9萬美金，近400萬元新台幣。

洛杉磯天使隊於美西時間9月26日在天使主場迎戰德州遊騎兵隊，現場並舉辦慈善捐贈儀式，長榮航空總經理孫嘉明特別飛往洛杉磯，將贊助金額的支票頒予洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl。儀式舉行後，天使隊打線全開，一局下揮出3分打點全壘打，終場以9比3大勝，累積全壘打數119支，預期至10月1日賽季結束前還會持續增加，長榮航空將至少捐贈11.9萬美金。

長榮航空表示，捐贈金未來將由「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」（Angels Baseball Foundation）運用此筆捐贈款，使用於關懷青少年議題的公益活動。

長榮航空總經理孫嘉明表示，非常高興在本季球賽與天使隊合作全壘打慈善贊助活動，隨著不斷攀升的捐款金額，展現的是天使隊在每場賽事精實的訓練成果以及合作默契，長榮航空與天使隊一樣重視團隊的精神，透過嚴謹的訓練與堅守崗位的付出，因而連續8年獲得5星級航空公司的肯定。

洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl指出，非常感謝長榮航空對天使隊與基金會的付出，讓球員與球迷皆能享受每場賽事，同時為每一次擊出全壘打的瞬間喝采。天使隊也將善用此次的捐款，支持當地社區與年輕學子的發展，將棒球結合公益形式加以發揚光大。

洛杉磯天使隊棒球慈善基金會於2004年成立，多年來與洛杉磯天使棒球隊共計投入美金2400萬用以改善當地青少年教育、醫療保健、藝術與科學等。長榮航空自2018年開始與洛杉磯天使棒球隊合作，推廣運動的品牌形象深植當地球迷心中，此次藉由全壘打慈善贊助更深化雙方關係，共同落實企業永續。

長榮航空深耕北美市場30多年，現在提供每周84班直飛北美8大航點的飛航服務，包括洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，並自10月29日冬季班表起，西雅圖增為每周10班後，飛往北美航班將達每周87班，除了提供台灣旅客往返北美便利的空中交通服務，也著眼北美與東南亞往返的轉機市場。