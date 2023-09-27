面對超高齡社會長照準備金要多少？ 壽險公司：上看千萬

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台灣將於2026年邁入超高齡社會，長期照顧需求人數將突破100萬人；面對百歲人生，衍生出的社會問題衝擊所有世代，南山人壽今發布「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，逾20％民眾認為需有1000萬元的準備金，才足以因應老年長照需求，甚至7％民眾表示2000萬元也不足夠，面對未知的財務壓力，逾50％年輕世代表態，尚未做財務準備；南山人壽觀察，不論哪個年齡層，退休準備都明顯不足。

南山人壽健康調查顯示，民眾面對超高齡社會的平均信心分數，在滿分10分的情況下僅拿6.3分，其中，以30歲以下的年輕世代最沒信心，得分僅5.9分；近90％民眾擔心健康問題會影響老年生活品質，當進一步觀察國人擔心的健康風險，高達54％民眾擔憂老年失智症發生，其次依序為癌症53％、心血管疾病51％，由於癌症治癒率提升，失智症已超越癌症，成為民眾最擔心的疾病。 若從生活調查觀察民眾長照現況，46％民眾具有照護經驗，其中，高達34％的年輕世代已有照護經驗，樂齡族群則超過60％；照護時間超過6年的樂齡族有29％、三明治族16％、年輕族群也有10％，顯示不僅老老照護現象普遍，年輕族群同樣背負家庭照顧責任。

南山人壽范文偉總經理表示，「迎向超高齡社會，沒有人是局外人」，當65歲成為人生的「標配」，人人都有可能活到100歲，退休後有將近40年得做規劃；范文偉表示，保險業與社會脈動緊密相連，隨著人口結構走向高齡化、少子化，南山人壽一直在思考，如何持續扮演社會的風險防護網，接住不同族群的需求。

南山人壽資深副總經理陳維新表示，台灣沒有承接超高齡社會經驗，現在才有意識風險，未來衍伸的拽壓力、照不到照護人力等問題，成了各國迫切解決的問題。

南山人壽也提出三大超高齡社會對策，首先，從保險本業出發，推出完整商品，其次，擴大健康守護圈的服務，滿足跨世代服務需求，並借鏡日本等國際經驗，服務設計導入國外先進技術，協助國人面對超高齡社會挑戰。