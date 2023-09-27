新光三越桃園店周年慶 獨家抽遊艇、機票、露營車

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新光三越周年慶開跑，會員點數skm points擴大規模，首度將銀行禮升級為最好用的skm points，可折抵消費，桃園店更獨家規劃年度最強點金大賞，除有扣點好物，更可扣30點起，參加抽最新話題新機iphone15、斑比跳跳奢華頂級露營車住宿券、夢幻郵艇包船獨享券、法國巴黎來回機票等多重豪華夢幻逸品，讓你輕鬆用點數滿載而歸！1樓全新整修的新櫃位打造「香氛街」，獨家引進Jo Malone、10／10、Sabon等三大香氛品牌，另引進號稱北海道冰淇淋之神的Cremia冰淇淋，並有全球獨賣期間限定夢幻紫色藍靛果口味，廣邀桃園民眾來周年慶搶好康。

新光三越首波週年慶將於10月5日起熱烈登場！為迎接廣大消費大眾，不僅推出會員最愛的化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，再加碼首七日skm pay限定-大家電／法雅客／ [i]Store單筆刷1萬送10000點之外，更首度納入海外觀光客，觀光客只要憑護照即可申辦遊客貴賓卡，同享週年慶化妝品、全館滿仟送仟點回饋活動，刷VISA信用卡滿萬再贈獨家好禮！

為歡慶週年慶，今年桃園站前店更規劃skm points年度最強點金大賞，提供顧客滿滿扣點好物，只需在家動動手指，即可於APP精選優惠專區購入優惠商品，享有線上線下零時差的超殺價差！更可使用skm points扣30點起，參加抽最新話題新機iphone 15、福容大飯店 淡水魚人碼頭五星級海景套房住宿券、斑比跳跳奢華頂級露營車住宿券、夢幻郵艇包船獨享券、法國巴黎來回機票…等多重豪華夢幻逸品，讓你輕鬆用點數滿載而歸！

桃園站前店更一次引進時下最流行三大香氛品牌，分別為以專屬糅香藝術聞名的英倫香氛品牌Jo Malone London（商圈獨家）、網羅世界各地頂級香氛的10／10 APOTHECARY（商圈獨家）、榮獲香氛磨砂三冠王的Sabon（商圈獨家），打造百貨精品香氛藝廊！ 首選推薦：Jo malone 全新英國梨香氛系列，延續經典英國梨香氣與甜豌豆的輕柔花草香相互糅合，打造更柔和俏皮的嶄新香氣，絕對是香迷必收的一款，10／10 APOTHECARY 販售的Miller Harris夜曼陀羅淡香精兼容了花香明亮與木質的幽然深邃，多層次又神秘的香氛為今年秋冬增添個人魅力的首選，而以精油去角質聞名的Sabon明星三部曲自由配，更紅遍各大美妝社群論壇，眾多香氛組合趁著週慶期間購入最划算，滿額還可再享香氛尊寵滿額禮。此次首度引入apm Monaco（桃園獨家）及ALLSAINTS（商圈獨家）兩大新銳流行新星，搭配會員獨享全館累計5000送5000點skm points的超殺優惠購入絕對最划算！

身為百貨界品牌最完整、備貨最齊全的美妝霸主－新光三越，今年化妝品聯手120大美妝香氛品牌，推出首賣新品，深受愛美消費者喜愛的各大品牌年度暢銷明星夯品，新光三越也準備破萬組獨家經典組合，搭配會員獨享化妝品單筆滿2000送2000點skm points，秋冬最新保養或流行彩妝於週年慶期間一次購足最划算，要讓愛美朋友買到愛不釋手、回饋拿到樂不思蜀！

Taste japan日本美味物產大賞將於10月11日至10月25日盛大登場桃園站前店，無論是【出國必買人氣伴手禮】長崎必買的福砂屋長崎原味蛋糕、北海道人氣五島軒玉米濃湯、京都經典焙茶製成CHIKIRIYA焙茶牛奶抹醬或是【日本限定新鮮物產】有日本葡萄王之稱的長野麝香葡萄8房4折起、酸甜日本土崎蘋果8折起、嚴選北海道冰鹽熟成鮭魚特價買一送一 ，超過40種日本美味物產不出國就可以輕鬆享用!

新光三越桃園站前店更網羅話題人氣美食，引進號稱北海道冰淇淋之神的Cremia冰淇淋，濃郁冰淇淋以及特別的酥脆餅皮在冰品界頗具盛名，除了經典原味外，此次更推出全球獨賣期間限定夢幻紫色、超級果實「藍靛果」口味，其他還有台中人氣生乳銅鑼燒伴手禮、中壢團購美食細胞跳跳生巧克力甜品等話題美食，在週年慶滿足購物慾的同時也大大滿足老饕們的味蕾！