義美庇護工場助身障者投入職場 議長籲以行動支持公益

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桃園民生店是義美全台第一間公益門市，成立於2021年，至今已經進用了12名身障者，這個特別的門市為身障者建置了一個融入社會的平台，透過各式工作輔導及訓練學習就業技能，藉由與社會互動的過程，提升庇護員工的適應能力，從中建立其自信心與成就感。

義美食品庇護工場負責人林聰琛協理及民生店公益門市李智齡店長於27日拜訪桃園市議會，由議長邱奕勝代表接待，雙方就庇護工場的設立及營運進行交流，議長讚揚義美公司善盡企業的社會責任，並允諾全力支持企業推廣愛心與互助精神。

林聰琛協理表示，義美公司一直以來都積極參與社會公益，並持續關心身障者的就業問題，民生店是公司公益事業的實踐，希望能拋磚引玉吸引更多企業加入，門市盈餘全數捐出回饋社會，以實際行動落實企業社會責任，林協理強調這是一個讓愛心壯大，發揮助人互助精神的機會，並感謝桃園市議會對這個計畫的支持。

邱議長表示義美食品落實企業社會責任堪為各界表率，他指出義美庇護工場也是議會餐盒的採購對象之一，品質口感也大受好評，呼籲政府、企業及個人用行動支持庇護工場，採購禮盒、點心時可優先向庇護工場下訂單，除了增加庇護工場營業收入，為庇護員工帶來成就，其盈餘也將捐助公益，打造社會「善」的力量循環。

林協理也帶來2023義美主推的創意新品「夏威夷果．金鑽鳳梨糕」，以台灣金鑽鳳梨的酸甜風味，搭配夏威夷果的香脆口感，是新一波創新台灣鳳梨甜點的代表，議長讚譽其為鳳梨酥外銷台灣伴辦手禮的新選擇，並表示此次活動是一個社會企業和政府機構之間合作典範，期待未來還有更多的社會企業和機構能夠攜手合作，為社會公益不斷努力。