滿肚子火該怎麼辦？東大名醫推薦：吃這個最快降火！

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互相叫罵讓怒火大升級

一般經常以「踩到地雷」來形容激怒他人。要是對家人或是周遭的態度言行有所不滿，有時難免會火冒三丈，氣到像是火山爆發。相信大家都有過類似的經驗吧！

「你再說一次看看！」

「你那是什麼態度！」

當事人或許只是暫時怒形於色，但因氣憤脫口而出的話語，卻成為宣戰布告。

對方聽了也回嘴反擊：「你才有問題咧！」

雙方互相叫罵，火花四射，導致彼此更加怒氣衝天，回應的話語越是尖酸刻薄。

經過一番激烈爭執，就算最後講到對方無法回應，暫時獲勝，煩悶的情緒也不會因此煙消雲散，反而久久無法忘懷。至於輸家的憤怒則化為種子在心中發芽，最後開出名為「怨恨」的花朵。這都不是彼此期盼的結果。

既然如此，這種時候究竟該如何應對呢？

刺激口腔與胃部，中斷憤怒

這種時候首先要讓即將陷入憤怒模式的大腦冷靜下來。

由於嘴巴即將說出憤怒的話語，怒火即將從「腹部＝胃」湧上，所以建議為這兩處補充營養──吃下類似義式冰淇淋等甜點，或是大口喝下冰冷的飲料。

煩躁不安之際，有時會很想吃甜食對吧！甜食能迅速提升血糖值，帶來滿足，振作精神。吃甜食也能喚醒童年時父母買生日蛋糕給自己等深層記憶，心境因而回到幼年時期，立刻進入天真無邪的心靈狀態。

這樣一來就能恢復寬大的心胸，自然暫時關閉憤怒模式。聽說義大利人生氣的時候真的會吃義式冰淇淋。

「冰冷」也是重要的元素之一。我們習慣對怒氣沖沖的人說「讓腦袋好好冷靜一下吧！」這是正確的作法，但是我們平常在家或是職場無法拿起水桶從頭淋到腳，最多只能喝喝冷飲。然而光是如此便能有效化解怒火。

因此另一個作法是一旦火冒三丈便立刻打開冰箱，把冷水倒進杯子，一口氣灌下去。

這樣做，會感受到冷水從食道一路流到胃部。一般習慣以「一肚子火」或是「怒氣直衝腦門」來形容發脾氣。所以淋水是讓腦袋冷靜，喝水則是澆熄腹中怒火。至於不喜歡甜食的人，不妨改成喝冰咖啡或紅茶。

啟動副交感神經，放鬆腦部

二○一五年因為世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）而聲名遠播的選手五郎丸步，據他說為了冷靜下來，以及避免受到觀眾加油聲影響，所以會在踢球前進行固定的「經典動作」。本節介紹的方法，和這個經典動作的道理相同。

除此之外，在憤怒時吃點東西也合乎醫學根據。

胃部受到刺激時會啟動副交感神經，容易化解怒氣。副交感神經是自律神經的一種，與其功能相反的是交感神經。

交感神經會在憤怒時積極運作，帶動人進入全面開戰的模式。副交感神經則是泡溫泉等放鬆時刻開始運作，促進身心舒緩。吃喝能促使腦部由戰鬥模式切換至放鬆模式，啟動副交感神經運作，進而平息怒氣。

除此之外，吃喝也能避免情緒直接化為行動，在短短數分鐘之內轉化心情。

怒氣消散後沒多久，以冷靜的頭腦思考方才為何勃然大怒。大多時候會發現激怒自己的往往是微不足道的小事。重複練習多次之後，下次遇到相同情形便能驗收學習成果。

要是感覺得到自己即將勃然大怒，先給口腔與胃部一些刺激吧！只要三秒鐘便能讓人冷靜下來。