不懂還裝懂！有效擺脫主管說教 專家教3訣竅

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形勢比人強、不得不低頭

生活中經常出現怒氣湧現的瞬間。

尤其是職場，必須多加留心如何處理怒意。例如，面對客戶與主管等無法回嘴的人際關係，當對方提出不合理的要求時往往只得忍耐。

這種情況實在非常傷身傷心。明明怒火中燒，為了保住飯碗卻只得強行按捺。

我以前在大學附屬醫院工作時，就曾經有過類似的體驗。大學附屬醫院上下關係嚴謹，必須以所屬的研究室為重。教授相當於研究室的「老大」，即使教授有時說錯話，身為「小弟」的年輕醫生也不敢反駁。

即使有再多不滿，也只能往肚子裡吞。大學附屬醫院的研究室之所以運作順暢，正是建立於下位者的忍耐之上。教授的一句話，決定你是否能在大學出人頭地。教授再討人厭，畢竟還是會介紹工作，算是「你幫我，我幫你」的關係。這種人際關係真是太折磨人，我實在做不來。

不爆氣的接受訓話三訣竅

無能的主管針對工作進展，提出不能理解的要求──相信許多人都曾經因為這類情況而深感憤怒。

這種時候究竟該怎麼做才能克制怒氣，撐過這段痛苦的時間呢？

要是能向對方大吼一聲「別開玩笑了！」不知道該有多舒暢？然而舒暢之後迎來的是尷尬的工作氣氛，又不可能因此提出辭呈。身為部屬，還是有部屬必須遵守的禮貌。

這種時候該做的第一件事是端正姿勢，挺直背脊，不要彎腰駝背。無論如何都不能垂頭喪氣──這是輸家的姿勢。

下一步是調整血液循環。當怒氣直衝腦門時，血液也會隨之集中於腦部。所以想像血液往下流，通過脖子和胸口，進入丹田，也就是原本衝上頭部的血液往下集中於丹田並用力。

第三步是調整呼吸，儘量緩緩深呼吸。生氣時呼吸一定會變快變淺。憤怒、恐懼或不安時都會出現相同的情況。緩緩呼吸能啟動副交感神經運作，進而舒緩身心，讓人快速進入放鬆模式。

重點在於擺出淡定態度

當遭到討人厭的主管說教時，焦點不要放在自己身上。例如，想想可愛的孩子，喜歡的連續劇接下來可能會如何發展，或是喜歡的餐點與酒類飲料也行。一邊思考一邊聆聽主管說教，臉上擺出恭敬反省的表情。當遭到斥責的一方挺直背脊，丹田用力，反而會散發無言的壓迫感。

發脾氣的是主管，遭到辱罵的是你。

當你擺出堂堂正正的態度，散發壓迫感，雙方內心的形勢便已經逆轉。此時主管內心應該非常動搖，而你開始處於優勢地位。

主管斥責的氣勢應該會越來越弱，攻擊沒一拳落在你身上。你只要站著任由主管攻擊，等待對方耗盡體力即可。倘若平常對方要罵上半小時，形勢逆轉之後應該十分鐘就結束了。

擂台上宣布何者勝利的鐘聲就在此時響起。

接下來你只要深深一鞠躬，大聲說「對不起，我之後會多加注意」便能回座工作。這場比賽你已經徹底打敗主管了。