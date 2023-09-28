Soudal SWS窗戶安裝創新節能工法 成建商未來趨勢

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傳統工法安裝窗戶時，通常需要集結至少五種工班才能施工，包括窗戶、防水、填縫、粉刷、矽利康等，但凡某一環節出現問題時，就會產生互踢皮球的狀況，Soudal身為歐洲知名建築化學品獨立製造商以及全球發泡劑的龍頭廠商，在整合建築施工材料上注入極大的心力，並透過台灣總代理商維科公司引入SWS（Soudal Windows System）全套門窗安裝系統 ，打造一站式防水、氣密、水密、隔音、耐震的窗戶施工工法，提供國內建商及消費者在施工時更為省時便利，並解決現代缺工問題的安裝窗戶新方案。

Soudal專精聚氨酯泡沫、密封劑、接著劑等產品，並廣泛運用於建築、零售、工業市場。總部位於比利時，在全球擁有26個生產基地，並在140多個國家銷，更在2011年被比利時評選為國家年度公司; 以及2019至2021連續三年榮獲比利時「最佳管理企業獎」。Soudal專注於品質和產品性能，持續為市場提供最具創新和全方面的產品。而為提升國內建築品質，Soudal提出SWS全套門窗安裝解決方案，並擁有氣密、防水、低揮發物等相關認證，在品質上能夠有一定的保障。

維科總經理陳建智表示，在未來建築法規中，勢必逐年需降低一定比例之能耗，所以窗戶的氣密防水不能只注重於窗框內，窗框外安裝工法的密封效果尤為重要，Soudal在SWS門窗安裝系統推出全套式產品，分為內、中、外三層：中間層以「Flexifoam」超彈型發泡取代過去泥作填縫，達到抗震、隔音、隔熱的效果；內外分別以內外層防水布或SOUDAGUM HYDRO彈性防水膜、SOUDATIGHT LQ/SP氣密塗刷膜、SOUDATIGHT HYBRID氣密塗刷膜等，達到氣密防風、又兼具阻隔室外水氣入侵與室內濕氣可向外排放的效果，讓建築物在各種極端氣候條件下依然能夠保持穩固和能源效率。